رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر

شيماء جمال

تفصلنا أيام قليلة على عيد الأضحى المبارك، حيث سيكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026، لذلك يبحث الكثير عن موعد صلاة عيد الأضحى، ليخرجوا فى الساحات ويؤدون صلاة العيد مع اسرهم فى بهجة ويعظموا شعائر الله، لذلك فى السطور القادمة سوف نذكر لكم موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر وفقا لما أعده المعهد القومى للبحوث الفلكية.

 

صلاة العيد فى القاهرة:

6:21

صلاة العيد فى ​الجيزة:

6:21

صلاة العيد فى ​الإسكندرية:

6:23

صلاة العيد فى ​بورسعيد:

6:14

صلاة العيد فى ​السويس:

6:16

صلاة العيد فى ​العريش:

6:08

صلاة العيد فى ​الطور:

6:15

​صلاة العيد فى سانت كاترين:

6:13

صلاة العيد فى ​طابا:

6:07

​صلاة العيد فى شرم الشيخ:

6:13

صلاة العيد فى ​دمنهور:

6:22

صلاة العيد فى ​طنطا:

6:20

صلاة العيد فى ​المنصورة:

6:18

صلاة العيد فى ​الزقازيق:

6:19

صلاة العيد فى ​بنها:

6:20

صلاة العيد فى ​شبين الكوم:

6:21

صلاة العيد فى ​كفر الشيخ:

6:20

صلاة العيد فى ​الفيوم:

6:24

صلاة العيد فى ​بني سويف:

6:23

صلاة العيد فى ​المنيا:

6:27

صلاة العيد فى ​أسيوط:

6:27

صلاة العيد فى ​سوهاج:

6:26

صلاة العيد فى ​قنا:

6:23

صلاة العيد فى ​أسوان:

6:26

صلاة العيد فى ​أبوسمبل:

6:35

صلاة العيد فى ​مرسى مطروح:

6:34

صلاة العيد فى ​الغردقة:

6:17

صلاة العيد فى ​الخارجة:

6:34

صلاة العيد فى ​الإسماعيلية:

6:15

صلاة العيد فى ​دمياط:

6:15

صلاة العيد فى ​السلوم:

6:42

صلاة العيد فى ​نويبع:

6:10

صلاة العيد فى ​حلايب:

6:15

صلاة العيد فى ​شلاتين:

6:18

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

