تحقيقات وملفات

لتبرئة ذمته المالية.. حملة لجمع مبالغ مالية لسدد ديوان تاجر المفروشات المتوفى في حريق محله

كتبت مروة فاضل

سادت حالة من الحزن والتعاطف بين أسرة محمد رأفت صاحب محل مفروشات بمدينة شبين الكوم  بمحافظة المنوفية،بعد وفاته عقب احتراق المحل الخاص به والذي كان يضم مفروشات بمبالغ تتجاوز الملايين وحاول الاهالى جمع الاموال لتسديد ديونه قبل دفنه..

تفاصيل الحادث

فوجي الأهالي في 9  مايو الماضي بنشوب حريق هائل في محل مفروشات المصطفي بشبين الكوم بسبب ماس كهربائي حيث أتي الحريق علي كافة محتويات المحل وسط حالة حزن كبيرة.

جاء ذلك عقب دخوله العناية المركزة واجراء عملية لتأثره باحتراق محل المفروشات الخاص به بالكامل بمدينة شبين الكوم وسط حالة من الحزن بين جميع ابناء مركز ومدينة شبين الكوم.

وأعلنت أسرته وفاة محمد رأفت مالك محلات المصطفي للمفروشات اليوم وسط كلمات نعي من اصدقاءه وأقاربه والعاملين معه.

حريق يلتهم محل المفروشات

وأكد الأهالي أن محمد رأفت صاحب محلات صفا المصطفي معروف بين الجميع بحسن خلقه وسمعته الطيبة ووفاته صدمة للجميع حيث كان يستعد لموسم العيد وقام بشراء مفروشات كثيرة حيث اعتاد عمل عروض للعرائس واتي الحريق علي كافة المفروشات في المحل.

وتابع الأهالي، أن الحريق التهم بضاعة و مفروشات بملايين الجنيهات لم يسدد المتوفي وقتها ثمنها.

وأوضح الأهالي، أن أسرته رفضت المساعدة أو جمع الأموال عقب الحريق وسقوط نجلهم ودخوله العناية المركزة في صدمة احتراق المحل ولكن مع تدهور الأمور أصبح من الصعب تسديد لأموال مع مطالبات التجار بأموالهم. 

سدد ديوان المتوفي

ودشن الأهالي حملة لجمع مبالغ مالية عن طريق شقيقته لسدد ديوان المتوفي وذلك قبل تشييع جثمانه إلي مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بنشوب حريق في محل مفروشات بمدينة شبين الكوم.

بالانتقال تبين نشوب حريق في محل مفروشات والتي قضت علي كافة محتويات المحل، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وتم السيطرة علي الحريق دون إصابات بشرية وقبل امتداد الحريق إلي المحلات المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

