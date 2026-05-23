قاليباف: لن نتنازل عن "حقوق أمتنا".. وقواتنا المسلحة أعادت بناء قدراتها خلال وقف النار

قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير :إن القيادة الإيرانية "لن تتنازل عن حقوق أمتنا وبلدنا".

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال وقف إطلاق النار، كما دافعنا عن بلادنا في المعركة نسعى لتأمين حقوقنا بالدبلوماسية أيضا.



تابع قاليباف خلال لقاء قائد الجيش الباكستاني: قواتنا المسلحة أعادت بناء قدراتها خلال وقف إطلاق النار،و إذا ارتكب ترامب حماقة وعاد إلى الحرب فردنا سيكون أشد قوة وتدميرا، فالولايات المتحدة انتهكت عهودها خلال وقف إطلاق النار بفرض حصار بحري على إيران وتسعى الآن لرفعه.

وأضاف: كنا نتفاوض عندما بدأت الولايات المتحدة الحرب والآن تقول إنها تريد التفاوض لإنهائها.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أنه ليس أمام ترامب سوى تلبية مطالب

إيران وإلا سيتكبد مزيدا من الهزائم.