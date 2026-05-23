مقتل وإصابة 53 شخصا جراء حادث تصادم في بنجلاديش

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم فيما أصيب 50 آخرون على الأقل إثر اصطدام حافلة بشاحنة اليوم "السبت" على أحد الطرق السريعة في منطقة "خوكسا" بمدينة "كوشتيا" في بنجلاديش.

ونقلت قناة "تشانيل 24" البنغالية في نسختها الإنجليزية عن الشرطة قولها أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متجهة من منطقة "داولاتديا" إلى مدينة "كوشتيا" حيث اصطدمت بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى سقوط الحافلة في حفرة على جانب الطريق.

وأشارت القناة إلى أنه تم نقل المصابين جراء الحادث إلى عدد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج، بينهم خمسة على الأقل حالتهم خطيرة.