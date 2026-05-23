وزير الدفاع السويدي: يجب منح أوكرانيا منظورًا أوروبيًا أطلسيًا طويل الأمد

قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون، اليوم "السبت": "ينبغي منح أوكرانيا منظورًا أوروبيًا أطلسيًا طويل الأمد، وأن يكون لها مسار للانضمام إلى حلف الناتو، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأوكرانية ذات الخبرة القتالية وصناعتها الدفاعية سريعة النمو ستعزز الحلف رغم معارضة بعض الدول الأعضاء.

وفي كلمته في منتدى "بوليتيكو سبيك إيزي" ضمن فعاليات منتدى "جلوبسيك" في العاصمة التشيكية براغ، قال جونسون إن السويد تدعم انضمام أوكرانيا في نهاية المطاف إلى كل من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وأضاف جونسون، مستشهدًا بسياسة الباب المفتوح التي يتبناها حلف الناتو: "يجب أن يكون لجميع الدول الأوروبية الحق في الانضمام إلى حلف الناتو عندما تستوفي الشروط.. لا ينبغي أن يكون لأي دولة حق النقض (الفيتو) على ذلك.. هذا هو موقفنا".

وأشارت صحيفة بوليتيكو الأوروبية إلى أنه لا تزال مسألة مستقبل أوكرانيا في حلف الناتو من أكثر القضايا حساسية داخل الحلف حيث يؤيد العديد من الحلفاء إبقاء الباب مفتوحًا أمام كييف، بينما يخشى آخرون من أن التسرع في هذه الخطوة قد يُؤدي إلى تصعيد التوترات مع روسيا أو جرّ حربٍ حقيقية إلى حلف الناتو.

وأقرّ جونسون بعدم وجود إجماع بين الحلفاء، قائلاً: "أُدرك وجود حلفاء يُعارضون ذلك، ولكن إن سألتموني عن موقفنا، فهذا هو موقفنا".

ويرى الوزير السويدي أن أوكرانيا تُشكل رصيدًا أمنيًا مُستقبليًا لأوروبا .. مشيرا إلى حجم القوات المسلحة الأوكرانية، وابتكاراتها في زمن الحرب، وقدراتها الصناعية الدفاعية، كأسبابٍ تدعو إلى تقريب أوكرانيا من حلف الناتو.