مدبولي: رئيسة صندوق النقد أكدت حرصها علي إتمام المراجعة الحالية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي كانت هنا ونسير بصورة إيجابية في المرجعة الحالية للصندوق.

وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقي رئيسة صندوق النقد الدولي في قمة أفريقيا فرنسا بناء علي طالبها واشادت بالحكومة المصرية والاصلاحات الاقتصادية بسبب الإجراءات الاسبقية التي اتخذتها الحكومة .

واوضح رئيس الوزراء أن رئيسة الصندوق اكدت حرصها علي إتمام المراجعة الحالية للصندوق بالنسبة لمصر مشيرا الي ان برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سوف ينتهي في العام الحالي ٢٠٢٦