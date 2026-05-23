اقتصاد

"بيتكوين" تتراجع تحت ضغط مخاوف الفائدة والتوترات الجيوسياسية

واشنطن أ ش أ

تراجعت أسعار العملات المشفرة، وفي مقدمتها عملة "بيتكوين"، خلال تعاملات اليوم السبت، لتستقر فوق مستوى 74 ألف دولار، بضغط من حالة الحذر السائدة بين المستثمرين جراء التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، وضغوط السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة بالأطر التنظيمية للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وهبطت عملة "بيتكوين"، الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.42% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتصل إلى 74,654.20 دولار، مواصلة أداءها الأسبوعي المتراجع بعد إخفاقها في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 78,550 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وفقا لمنصة "كوين ماركت كاب".

وفي سوق العملات الأخرى، سجلت الأصول المشفرة تراجعات جماعية تزامنا مع هبوط "بيتكوين"، حيث انخفضت عملة "إيثيريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 4.47% لتسجل 2,029.05 دولار، كما تراجعت عملة "XRP" بنسبة 3.64% لتصل إلى 1.31 دولار، في حين فقدت عملتا "سولانا" و"كاردانو" نحو 5.99% و5.33% من قيمتهما على التوالي، وهبطت عملة "دوجكوين" بنسبة 5.87%.

وعزا خبراء أسواق المال هذا التراجع إلى هشاشة معنويات المتداولين الذين يترقبون مستجدات المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، إلى جانب انتظار إشارات واضحة من صانعي السياسات في الولايات المتحدة بشأن تنظيم الأصول الرقمية، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن المفاوضات مع إيران باتت في مراحلها الأخيرة، محذراً في الوقت ذاته من اتخاذ موقف أكثر حدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وفي المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دعمه للمسار الدبلوماسي، رافضاً في الوقت نفسه الضغوط الغربية القسرية.

وتأثرت معنويات المستثمرين بالأوضاع الاقتصادية الكلية، عقب كشف محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن استعداد صانعي السياسات لإقرار مزيد من رفع أسعار الفائدة في حال استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، ورغم هذه الأجواء الحذرة، حافظت "بيتكوين" على تداولها ضمن نطاق عرضي ضيق يتراوح بين 74,000 و78,000 دولار، حيث أشار المحللون إلى أن تراجع أسعار النفط وانخفاض عوائد السندات في وقت سابق من الأسبوع وفرا دعماً مؤقتاً لسوق العملات المشفرة.

وعلى الصعيد التنظيمي في واشنطن، قدم المشرعون الأمريكيون مشروع قانون معدلاً بشأن "احتياطي بيتكوين الاستراتيجي"، يتضمن خفض المستهدف الحكومي لاقتناء العملة الرقمية مع فرض اشتراطات أكثر صرامة للاحتفاظ بها، وهو ما يأتي في سياق جهود إدارة ترامب لتعزيز دور الأصول الرقمية داخل المنظومة المالية الأمريكية، وفي سياق متصل، أرجأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية البت في إطار إعفاء مقترح مرتبط بالأصول المرمزة وعروض الرموز من أطراف ثالثة.

ويرى مراقبون أن تماسك "بيتكوين" قرب مستوياتها الحالية يعكس استمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل رغم تقلبات السوق، مشيرين إلى أن المتعاملين يراقبون عن كثب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للعملة المشفرة، والمعنويات العامة للمخاطرة مع اقتراب أسبوع تداول قصير بسبب العطلات الرسمية في الولايات المتحدة.

