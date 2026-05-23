انتشال جثمان ثاني ضحايا انقلاب سيارة داخل ترعة النوبارية في البحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، قبل قليل، من العثور على جثة الشاب الثاني المفقود في مياه ترعة النوبارية، يدعى عبد الله فرغلي، ونقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ليرتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة نصف نقل بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات إلى ضحيتين.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجاء العثور على جثمان الضحية الثاني بعد عمليات تمشيط واسعة ومكثفة أجراها رجال الإنقاذ النهري بمساعدة عدد من غواصي الخير والأهالي على مدار الساعات الماضية، نظرًا لسرعة جرف التيار في المجرى المائي، حيث تكللت الجهود بالعثور على الجثمان ونقله بواسطة سيارة إسعاف كانت مرابطة بمحيط موقع الحادث.

​وشهدت قرية البستان بمركز الدلنجات حادث انقلاب سيارة نصف نقل داخل مجرى ترعة النوبارية، مما أسفر عن مصرع شابين غرقًا، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان محمد عوض النجار، في وقت سابق وفور وقوع الحادث ونقله للمستشفى لإنهاء الإجراءات، وعبد الله فرغلي، الذي استمرت جهود البحث عنه حتى تم العثور على جثمانه وصعوده من قاع الترعة تمهيدًا لتسليمه لذويه لدفنه بمقابر الأسرة.

​يُذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة كانت، قد تلقت إخطارًا بالواقعة فور حدوثها، وانتقلت القيادات التنفيذية والأمنية وقوات الحماية المدنية الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

​وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة بمركز الدلنجات لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات سقوط السيارة في الترعة، واستخراج تصاريح الدفن اللازمة.