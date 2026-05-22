رسوب العشرات من طلاب أولى و2 ثانوي في مدرسة فنية تجارية بالبحيرة.. مستندات

أعلنت مدرسة حوش عيسى الثانوية التجارية بمحافظة البحيرة ، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، عن رسوب العشرات من الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي التجاري في امتحانات نهاية العام 2026

ونشرت المدرسة قوائم رسمية مختومة ، تكشف عن أسماء الطلاب الراسبين والطلاب الذين لهم دور ثاني مع ذكر أرقام جلوسهم و مواد الرسوب

وعلى جانب آخر ، تم إعلان ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في مدرسة طنط الجزيرة التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية بمجرد انتهاء كنترولاتها من أعمال التصحيح ورصد الدرجات .

وقامت المدرسة المذكورة بإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في شكل كشوف تفصيلية كاملة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

وشملت كشوف نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 المعلنة على صفحة المدرسة المذكورة البيانات التالية : اسم الطالب - رقم الجلوس - حالة القيد - الرقم القومي ، ثم الإعلان عن درجاته في مواد : اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الانجليزية - العلوم - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الفنية - التربية الرياضية - المهارات - التوكاتسو ، والمجموع الكلي .

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. هل يعتمدها الوزير؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 لا تحتاج إلى اعتماد رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قبل اعتمادها ، بل تتحمل كل مدرسة اعلانها رسمية بدون اعتماد الوزير بمجرد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة في شكلها النهائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مادة التربية الدينية هذا العام مادة أساسية تدرس بكافة الصفوف الدراسية بجميع المرحل التعليمية وفقا للمحتوى والدرجات المقررة لها بكل مرحلة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على نسبة 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2025