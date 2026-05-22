سلة الأهلي يخسر أمام فيلا داكار السنغالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي

تلقى فريق الأهلي هزيمة مثيرة أمام نظيره فيلا داكار السنغالي بنتيجة 93-90، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة.

وتُقام منافسات البطولة في رواندا خلال الفترة من 22 حتى 30 مايو الجاري، بمشاركة عدد من أبرز الأندية الإفريقية.

وشهد اللقاء ندية كبيرة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسم الفريق السنغالي المواجهة لصالحه بفارق ثلاث نقاط، ليضع الأهلي تحت ضغط قبل مباراة الإياب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائيات الدوري الإفريقي؛ بعدما احتل المركز الثاني في مجموعة الصحراء، محققًا 4 انتصارات مقابل خسارة واحدة.

واستهل الفريق مشواره في التصفيات بالخسارة أمام الإفريقي التونسي بنتيجة 69-68، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق سلسلة من الانتصارات، حيث فاز على فيلا داكار السنغالي بنتيجة 76-72، ثم تغلب على ماكتاون فلايرز النيجيري بنتيجة 89-80.

كما حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على جي سي كينجز الإيفواري بنتيجة 85-65، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات بانتصار قوي على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 77-71، في مباراة امتدت إلى فترتين إضافيتين.