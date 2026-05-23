السعودية: 2392 داعيًا ومترجمًا يشاركون في أعمال التوعية بموسم الحج

كلفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية 2392 داعيًا ومترجمًا؛ للمشاركة في أعمال التوعية الإسلامية خلال موسم حج 1447هـ، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز البرامج الدعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف مواقع وجودهم بالمشاعر المقدسة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن 1822 داعية يعملون إلى جانب 220 مترجمًا على تقديم محاضرات علمية، وبرامج دعوية، والتوعية بالأنظمة والتعليمات التنظيمية والصحية والأمنية المرتبطة بالحج، إضافةً إلى الإجابة عن استفسارات الحجاج الشرعية.

وفي سياق متصل، واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، تنفيذ برامجها التوعوية والإرشادية في المواقيت المكانية خلال موسم حج 1447هـ، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الوعي الشرعي والتنظيمي لدى ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى المواقيت.