ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم بالصين إلى 213 قتيلا ومصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار غاز بمنجم فحم في شمال الصين إلى 90 قتيلا، و123 مصابا.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم "السبت" أن جهود الإنقاذ، التي تضم 775 فردا من بينهم عمال طوارئ وفرق طبية، لا تزال مستمرة في موقع الانفجار الذي وقع بمنجم فحم في مقاطعة شانشي بشمال البلاد.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج قد وجه السلطات المعنية ببذل كافة الجهود لإنقاذ المفقودين وعلاج المصابين جراء الحادث.

ووقع الانفجار في حوالي الساعة 7:29 مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي للبلاد بينما كان يوجد 247 عاملا في الخدمة تحت الأرض وقت وقوع الحادث.. فيما تم احتجاز الشخص المسئول عن المنجم تماشيا مع القانون.