بعد مزاعم الرسوب الجماعي بمدرسة حوش عيسى التجارية بالبحيرة.. مدير المدرسة: نسبة النجاح تتجاوز 95%

كشفت إدارة مدرسة حوش عيسى الثانوية التجارية بمحافظة البحيرة، الحقيقة الكاملة وراء ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم وجود "رسوب جماعي" بين طلاب المدرسة، مؤكدة أن القوائم المنتشرة لا تعكس بدقة واقع النتائج ونسب النجاح الفعلية.

أوضح محمود البرنس، مدير المدرسة، أن الكشوف المتداولة على صفحات السوشيال ميديا مجتزأة وتخص فقط الطلاب الراسبين وطلاب الدور الثاني بالصفين الأول والثاني التجاري بنظامي "المنتظم والخدمات"، وليست النتيجة الإجمالية للمدرسة.

وأشار إلى أن المدرسة، التي تضم أكثر من 1500 طالب وطالبة بمختلف التخصصات والشُعب، تتبع آلية نشر أسماء طلاب الدور الثاني والراسبين عبر صفحتها الرسمية كوسيلة إلكترونية سريعة لـ إخطارهم بالمواد التي رسبوا بها أو بمواعيد الامتحانات التكميلية، لتسهيل وصول المعلومة لمن تعذر حضوره للمدرسة للتوقيع بالعلم.

وكشف مدير المدرسة مفاجأة بشأن الأرقام الحقيقية، معلنًا أن نسبة النجاح الإجمالية بالمدرسة تتجاوز 95%، واجتاز الغالبية العظمى من الطلاب الامتحانات بنجاح، مؤكدًا أن اقتطاع كشوف الدور الثاني ونشرها منفردة هو ما تسبب في إثارة البلبلة وسوء الفهم والذعر بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت إدارة المدرسة على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حيث إن أبواب المدرسة مفتوحة دائمًا أمام أولياء الأمور للاطلاع على النتائج الكاملة والموثقة لجميع الطلاب.