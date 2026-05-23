قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: التركيز الشديد على المدارس التكنولوجية جزء من رؤية الدولة لتطوير التعليم
اعتقد استخدامهم السحر ضده..محكمة النقض تؤيد إعدام متهم قتل 5 أشخاص حرقا
شبح الحرب يقترب.. تحركات غامضة قرب اليمن وتهديدات في هرمز.. المنطقة أمام لحظة حاسمة
بعد مزاعم الرسوب الجماعي بمدرسة حوش عيسى التجارية بالبحيرة.. مدير المدرسة: نسبة النجاح تتجاوز 95%
قاليباف: لن نتنازل عن "حقوق أمتنا".. وقواتنا المسلحة أعادت بناء قدراتها خلال وقف النار
مدبولي: نعمل على تطوير المدارس وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب
الوزراء: الدولة تعمل على تطوير ورفع كفاءة نزلة السمان
عزل 21 يوما.. إجراءات أمريكية صارمة ضد منتخب الكونغو قبل المونديال
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر
استقرار العملات الأجنبية .. الدولار 52.86 جنيه واليورو بـ61.35 جنيه
هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن نشاط مشبوه بخليج عدن
بعد إطلاق البرنامج| كل ما تريد معرفته عن تطبيق الهوية الرقمية.. ورابط التحميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد مزاعم الرسوب الجماعي بمدرسة حوش عيسى التجارية بالبحيرة.. مدير المدرسة: نسبة النجاح تتجاوز 95%

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

كشفت إدارة مدرسة حوش عيسى الثانوية التجارية بمحافظة البحيرة، الحقيقة الكاملة وراء ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم وجود "رسوب جماعي" بين طلاب المدرسة، مؤكدة أن القوائم المنتشرة لا تعكس بدقة واقع النتائج ونسب النجاح الفعلية.

 أوضح محمود البرنس، مدير المدرسة، أن الكشوف المتداولة على صفحات السوشيال ميديا مجتزأة وتخص فقط الطلاب الراسبين وطلاب الدور الثاني بالصفين الأول والثاني التجاري بنظامي "المنتظم والخدمات"، وليست النتيجة الإجمالية للمدرسة.

وأشار إلى أن المدرسة، التي تضم أكثر من 1500 طالب وطالبة بمختلف التخصصات والشُعب، تتبع آلية نشر أسماء طلاب الدور الثاني والراسبين عبر صفحتها الرسمية كوسيلة إلكترونية سريعة لـ إخطارهم بالمواد التي رسبوا بها أو بمواعيد الامتحانات التكميلية، لتسهيل وصول المعلومة لمن تعذر حضوره للمدرسة للتوقيع بالعلم.

وكشف مدير المدرسة مفاجأة بشأن الأرقام الحقيقية، معلنًا أن نسبة النجاح الإجمالية بالمدرسة تتجاوز 95%، واجتاز الغالبية العظمى من الطلاب الامتحانات بنجاح، مؤكدًا أن اقتطاع كشوف الدور الثاني ونشرها منفردة هو ما تسبب في إثارة البلبلة وسوء الفهم والذعر بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت إدارة المدرسة على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حيث إن أبواب المدرسة مفتوحة دائمًا أمام أولياء الأمور للاطلاع على النتائج الكاملة والموثقة لجميع الطلاب.

البحيرة محافظة البحيرة حوش عيسى التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

فقيد عزبة الأحمر

كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

ماذا قال النبى عن صيام يوم عرفة؟.. اعرف فضل هذا اليوم العظيم

ماذا قال النبى عن صيام يوم عرفة؟.. اعرف فضل هذا اليوم العظيم

صلاة العيد

الاوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى

يوم عرفة

تيسيرًا لهم.. الأزهر للفتوى يقدّم مطوية «القول المبين فيما يباح للحُجَّاج والمعتمرين»

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد