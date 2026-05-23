قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: التركيز الشديد على المدارس التكنولوجية جزء من رؤية الدولة لتطوير التعليم
اعتقد استخدامهم السحر ضده..محكمة النقض تؤيد إعدام متهم قتل 5 أشخاص حرقا
شبح الحرب يقترب.. تحركات غامضة قرب اليمن وتهديدات في هرمز.. المنطقة أمام لحظة حاسمة
بعد مزاعم الرسوب الجماعي بمدرسة حوش عيسى التجارية بالبحيرة.. مدير المدرسة: نسبة النجاح تتجاوز 95%
قاليباف: لن نتنازل عن "حقوق أمتنا".. وقواتنا المسلحة أعادت بناء قدراتها خلال وقف النار
مدبولي: نعمل على تطوير المدارس وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب
الوزراء: الدولة تعمل على تطوير ورفع كفاءة نزلة السمان
عزل 21 يوما.. إجراءات أمريكية صارمة ضد منتخب الكونغو قبل المونديال
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر
استقرار العملات الأجنبية .. الدولار 52.86 جنيه واليورو بـ61.35 جنيه
هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن نشاط مشبوه بخليج عدن
بعد إطلاق البرنامج| كل ما تريد معرفته عن تطبيق الهوية الرقمية.. ورابط التحميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اعتقد استخدامهم السحر ضده..محكمة النقض تؤيد إعدام متهم قتل 5 أشخاص حرقا

المستشار محمد رضا
المستشار محمد رضا
كتب محمد عبدالله :

 أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائيا وباتا، بإعدام المتهم ط.أ وذلك لإدانته بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بحق 5 أشخاص والشروع في قتل 5 آخرين، عبر إحراقه للعقار السكني الذي يقطنه والمجني عليهم، على إثر توهمه بقيام سكان العقار محل الواقعة بإجراء أعمال سحر له.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين: علي حسنين، وأحمد أمين، وهشام الجندي، وحسن زكي، ومحمد تركي، وحسام الجيزاوي، ومحمد كامل باشا، ومحمد عبد الفتاح عبد الرازق، ومحمد منصور، وأحمد رأفت، وأحمد محمد عبد الوهاب – نواب رئيس محكمة النقض.

وجاء إقرار محكمة النقض لحكم الإعدام بحق المتهم المُدان، بعدما رفضت الطعن المقدم منه، على الحكم الصادر من محاكم الجنايات وآخرها بجلسة 15 شهر يونيو من العام الماضي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليه قيامه بوضع النار عمدا بالمسكن رقم 7 شارع الجمارك القديم، حيث خطط في هدوء وروية وفكر مطمئن وتدبر أمر جريمته، وأعد سلفا كمية من مادتين معجلتين للاشتعال (كحول وجازولين) قام بشرائهما من إحدى المحلات الخاصة بالمنظفات وتزود بهما لتنفيذ مبتغاه.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الجاني انتظر حلول الليل، مستغلا استغراق السكان في النوم، وأقدم على سكب المادتين المعجلتين للاشتعال بمدخل العقار ودرج سلمه وكذا قطعا من القماش والقطن، ثم أوصل بهما النار، فشب الحريق بكامل العقار، فأحدث به التلفيات الواردة بتقرير الأدلة الجنائية.

وتسبب الحريق في وفاة المجني عليهم خالد أحمد بيومي، وشيرين إبراهيم عبد المنعم، وأحمد خالد بيومي، ونور خالد أحمد بيومي، ورقية خالد أحمد بيومي، متأثرين بإصاباتهم الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي إثر تعرضهم للهب الحريق.

كما أدى الحريق إلى حدوث إصابات بالمجني عليهم ولاء خالد بيومي، ومحمد أحمد السيد، وحسام إبراهيم عبد المنعم، وكريمة عبد المعطي مندور، ومصطفى أسامة أحمد.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن تلك الجرائم، القتل العمد والشروع في القتل العمد، جاءت مع سبق الإصرار بأن بيّت المتهم النية على ارتكابها على إثر توهمه بقيام قاطني العقار محل الواقعة بصنع سحر له، فقرر على إثر ذلك التخلص منهم جميعا، وأضرم النار عمدا بالعقار سكن المجني عليهم فألهبهم حرقا بأجسادهم حال علمه بتواجدهم داخل مسكنهم، قاصدا قتلهم.

النقض محكمة اعدام متهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

فقيد عزبة الأحمر

كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

ماذا قال النبى عن صيام يوم عرفة؟.. اعرف فضل هذا اليوم العظيم

ماذا قال النبى عن صيام يوم عرفة؟.. اعرف فضل هذا اليوم العظيم

صلاة العيد

الاوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى

يوم عرفة

تيسيرًا لهم.. الأزهر للفتوى يقدّم مطوية «القول المبين فيما يباح للحُجَّاج والمعتمرين»

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد