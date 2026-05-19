الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيرادات الأفلام أمس.. محمد رمضان يتفوق على الجميع ومحمد سعد مهدد بالسحب

محمد رمضان فى فيلم أسد
محمد رمضان فى فيلم أسد
أحمد إبراهيم

تشهد دور العرض السينمائية منافسة قوية بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، هي: “أسد“ و”الكلام على إيه"، و«برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس».

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس، الاثنين. 

أسد 

تمكن فيلم" أسد" من بطولة محمد رمضان،  من تصدر شباك التذاكر في مصر. 

وحقق فيلم أسد 3.009.884 جنيه، بعد عرضه في 67 دور عرض سينمائية.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلى قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب.

الكلام على إيه 

وحقق فيلم الكلام على إيه، بطولة أحمد حاتم، إيرادات وصلت إلى 1.847.486 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من جيهان الشماشرجي، وآية سماحة، ودنيا سامي، وانتصار، وسيد رجب، وخالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.

برشامة

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس وصلت إلى 358.439 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر.

“برشامة” بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

سفاح التجمع

تمكن فيلم “سفاح التجمع” من تحقيق إيرادات عالية، بعد عودته للسينما مرة أخرى.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 24.279 جنيه أمس، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، وجيسيكا حسام الدين، ومريم الجندي، وسينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

إيجي بست

حقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى  13.040 جنيه ، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

فاميلي بيزنس

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 3800 جنيه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

