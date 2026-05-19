فى ذكرى وفاته.. قصة زواج حسن مصطفى وميمي جمال

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حسن مصطفى، الذي ولد يوم 26 يونيو عام 1933، وقدم طوال مشواره الفني عددا من الأعمال الفنية الناجحة سواء في المسرح أو السينما أو الدراما، وتميز بخفة الظل والكوميديا.

تخرج حسن مصطفى من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1957، وعمل على مدار مسيرته في العديد من الفرق المسرحية منها فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين ومسرح التليفزيون.

أبرز أعمال حسن مصطفى الفنية

اشتهر حسن مصطفى بأدواره في العديد من المسرحيات التي صورت وعرضت في التليفزيون، منها: " حواء الساعة 12، مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، سيدتي الجميلة".

وشارك حسن مصطفي في العديد من الأدوار المساعدة في السينما، منها: "أضواء المدينة، نص ساعة جواز، يوميات نائب في الأرياف، غريب في بيتي، مرجان أحمد مرجان".

استطاع حسن مصطفى أن يكون ثنائي رائعًا مع الفنان الكبير فؤاد المهندس، وقدما سويًا أفلامًا سينمائية عديدة منها "أرض النفاق، مطاردة غرامية، فيفا زلاطا"، ومن أهم الأعمال السينمائية التي شارك فيها خلال مسيرته الفنية " الزواج على الطريقة الحديثة، عفريت مراتي، نص ساعة جواز، أضواء المدينة، يوميات نائب في الأرياف، مولد يا دنيا، الرجل الذي عطس، غريب في بيتي".

كما قدم حسن مصطفى نحو 90 مسلسلًا، أهمهم: " أهلًا بالسكان، بكيزة وزغول، أنا وأنت وبابا في المشمش، رأفت الهجان، ترويض الشرسة، يوميات ونيس، عباس الأبيض في اليوم الأسود، يتربى في عزو".

كان حسن مصطفي رصيد كبير من أشهر إفيهات السينما المصرية، فهو صاحب مقولة " يا أوحي يا أوحي " في فيلم "نصف ساعة جواز"، " القلم" من فيلم "ارض النفاق"، "أهلا يا عصابة" من مسرحية "العيال كبرت".

حياة حسن مصطفى الأسرية

تعرف حسن مصطفى على زوجته الفنانة ميمي جمال للمرة الأولى خلال عمله في مسارح التلفزيون التي كانت تابعة وقتئذ للقطاع العام، ولديه من ميمي جمال ابنتين توأم هما " نورا ونجلاء ".

وفاة الفنان حسن مصطفى

توفي الفنان حسن مصطفى صباح يوم الثلاثاء 19 مايو عام 2015 بعد صراع مع مرض عن عمر يناهز 81 عامًا.