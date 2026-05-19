إصابة شخصين في حادث تصادم موتوسيكل بأخر بالدقهلية

أصيب شخصان باصابات متفرقة إثر وقوع حادث على طريق المحمودية باتجاه عزبة الصايغ التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية حيث وقع حادث تصادم موتوسيكل بآخر.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام موتوسيكل بآخر على طريق المحمودية وإصابة اثنين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من مهند محمد صادق 16 عاما مقيم السلام دكرنس بنزيف بالمخ و ما بعد الارتجاج وصلاح برهام عبد الجواد 52 عاما مقيم المحمودية دكرنس بنزيف بالمخ و ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .