وفد من الأزهر يقدم واجب العزاء في ضحايا حادث العوينات بمسقط رأسهم بالدقهلية

أوفد فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفدا من المنطقة الأزهرية بالدقهلية لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث التصادم الذي وقع على طريق "توشكى – شرق العوينات" بمحافظة أسوان، وذلك بقرية الخضيري بمركز منية النصر.

وقدم الدكتور مصباح العريف، رئيس المنطقة الأزهرية العزاء نيابة عن شيخ الأزهر فضيلة الإمام الدكتور أحمد داعيا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

يذكر أن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قد قدم واجب رافق لأسر الضحايا يرافقه الدكتور حسين مغربي، نائب المحافظ، والدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سامي عجور، مدير عام إدارة الوعظ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، بحضور النائبين رزق الشبلي وأحمد الهواري، عضوي مجلس النواب.

كما وجه المحافظ خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يجبر مصابهم، ويعوضهم خيرا، ويجعل صبرهم واحتسابهم في ميزان حسناتهم.