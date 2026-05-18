قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول سلبي بين غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري
أبو العينين: ليبيا خط أحمر.. ومصر تدعم المؤسسات الليبية
ماسك يتوقع تزايد استخدام السيارات ذاتية القيادة في أمريكا هذا العام
تشكيل أرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي
حادثة مروعة في إسرائيل.. انقطاع التيار الكهربائي بعد تصادم دموي في تل أبيب
نيكولاس ويليامز: الناتو غير مستعد لتداعيات أي مواجهة محتملة مع إيران
انقطاع المياه بهذه المناطق في القاهرة.. الأربعاء
تكبيرات العيد .. وقتها وصيغتها والمأثور عن النبي فيها
دعاء استقبال ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المكتوبة للعشر المباركة
22 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص بكرداسة
حياة كريمة: تمكين اجتماعي واسع يستهدف عشرات الملايين في الريف المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله يكشف استهداف آلية إسرائيلية.. والطائرات المسيرة تربك الجيش

حزب الله يكشف استهداف آلية إسرائيلية
حزب الله يكشف استهداف آلية إسرائيلية
فرناس حفظي

كشفت تقارير عبرية عن تصاعد قلق الجيش الإسرائيلي من تنامي قدرات الطائرات المسيّرة التابعة لـ حزب الله، بعد نشر الحزب مشاهد قال إنها توثق استهداف مركبة مدرعة إسرائيلية كانت مموهة داخل جنوب لبنان.


وبحسب صحيفة “معاريف”، أظهر الفيديو طائرة مسيرة مفخخة تحلق فوق المنطقة قبل أن ترصد آلية عسكرية إسرائيلية مغطاة بشبكة تمويه وتهاجمها بشكل مباشر، في وقت أكد فيه الجيش وقوع أضرار بالمركبة دون تسجيل إصابات.


وأشارت التقارير إلى أن حزب الله كثف خلال الأيام الأخيرة استخدام الطائرات المسيّرة الهجومية والاستطلاعية ضد مواقع وقوات إسرائيلية على الحدود وفي العمق الشمالي، بما في ذلك استهداف دبابة وآلية عسكرية من نوع “هامر”.


وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الحزب يطوّر “عقيدة قتالية جديدة” تعتمد على الطائرات المسيّرة، خاصة تلك المزودة بتقنيات الألياف البصرية التي تُصعّب على أنظمة الدفاع الجوي اعتراضها.


كما تحدث جنود إسرائيليون عن نقص في معدات الحماية من المسيّرات، مؤكدين أن بعض وحدات الاحتياط اضطرت إلى استخدام شباك صيد جرى جمعها من مزارع أسماك في المستوطنات الشمالية لمحاولة التصدي للهجمات الجوية المنخفضة.


ويأتي ذلك بعد أيام من هجوم بطائرة مسيّرة على منطقة روش هانيكرا شمالي إسرائيل، أدى إلى إصابة أربعة مدنيين، أحدهم بحالة حرجة، في حادث وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مؤشر على تصاعد خطر المسيّرات في المواجهة مع حزب الله.

الجيش الإسرائيلي حزب الله مركبة مدرعة إسرائيلية جنوب لبنان الطائرات المسيّرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

توروب

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

ترشيحاتنا

الدكتور هاني النقراشي مع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط

النقراشي: الطاقة الشمسية الحرارية الحل الأمثل لإنتاج الكهرباء المستدامة في مصر

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتعزيز التنمية المستدامة

جانب من الفعاليات

بحضور وزيرة الثقافة ووزير التعليم العالي || افتتاح «خبايا الروح».. معرض فني يعكس رؤية إنسانية وتأملية

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد