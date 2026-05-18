أخبار العالم

بعد الرد الإيراني.. إسرائيل تستعد لاحتمال تجدد المعارك

فرناس حفظي

كشفت تقارير عبرية، أن  إسرائيل تستعد لاحتمال تجدد المعارك، بعد عدم قبول الولايات المتحدة للمقترح الإيراني  المحدث. 

وتراقب إسرائيل سير المفاوضات، ويُفهم أن إيران قدمت للرئيس دونالد ترامب ردًا "مُهينًا" يستحيل معه المضي قدمًا، وقد أصبح الخيار العسكري مطروحًا بقوة على جدول الأعمال منذ وقف إطلاق النار، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ويقول مصدر إسرائيلي للصحيفة العبرية: "يبدو أن الأمر يقترب، ويبدو أنه خطير للغاية".

ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعاً لمجلس الوزراء المصغر، في تمام الساعة السادسة مساءً؛ لمناقشة الوضع الأمني المتعلق بإيران، في ظل احتمال تجدد القتال أو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك، بعد الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء قد اجتمع أيضاً مساء أمس.

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة تل أبيب الجزئية، إلغاء جلسة الإدلاء بشهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، بعد موافقتها على الطلب الذي تقدم به في إطار محاكمته المتعلقة بالقضايا المعروفة إعلاميًا بـ"القضية 1000" و"القضية 2000" و"القضية 4000".

وأعلنت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان، في تصريح نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، في نبأ عاجل، أنه "في أعقاب القرار الصادر صباح اليوم، وفي ضوء ما ورد في الإشعار المحدث المقدم إلينا، والوثائق الإضافية التي عُرضت لمراجعتنا، ومع أخذ موقف الدولة بعين الاعتبار، تُلغى الجلسة المقررة اليوم".

وأضافت القاضية أن الجلسة المقبلة، المقرر عقدها غدًا الثلاثاء من المتوقع أن تُعقد في المحكمة المركزية بتل أبيب.

كان نتنياهو قد طلب إلغاء الجلسة "لأسباب أمنية وسياسية"، وفق ما ورد في الطلب المقدم إلى المحكمة.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهمًا رئيسية تنقسم إلى قضايا فساد محلية وجرائم دولية. داخليًا، يحاكم في المحكمة المركزية بتهم تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ودوليًا، صدرت بحقه مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

