واشنطن تنفي موافقتها على رفع العقوبات النفطية عن إيران

نفى مسؤول أمريكي صحة ما تداولته وسائل إعلام إيرانية رسمية بشأن موافقة الولايات المتحدة على رفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين.



ونقلت شبكة CNBC عن المسؤول الأمريكي تأكيده أن التقارير الإيرانية “غير دقيقة”، مشددا على أن واشنطن لم تقدم أي تعهد برفع العقوبات النفطية في هذه المرحلة من المحادثات.

كانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت عن موافقة أمريكية مبدئية على تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، في إطار جهود التوصل إلى تفاهمات جديدة بين الجانبين، إلا أن النفي الأمريكي أعاد التأكيد على استمرار الخلافات بشأن الملفات الرئيسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية.