صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات والمعاهد

وافق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه، من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2025-2026 لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة، والمتعاقدين بنظام أجر اليومية (عاملات قاعات رياض الأطفال)، والمنتدبين بالمناطق الأزهرية.

شيخ الأزهر يقرر صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات

ويأتي ذلك خصمًا على بند (3) نوع (14) مكافآت الامتحانات للمعلمين المتعاقدين بنظام عاملات قاعات رياض الأطفال وخصماً على بند (3) نوع (2) مكافآت تشجيعية للإداريين والعمال والوعاظ .

وأضاف قرار شيخ الأزهر، أنه أما بالنسبة للمتعاقدين على بند (2/3) أجور موسمين فيتم على بند (2/3) أجور موسمين، وذلك للعاملين المشاركين في اتمام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي «المالي» 2025-2026 على الوجه الأكمل.

يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، استقبل سفير كازاخستان لدى القاهرة، عسكر جينيس، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر وجمهورية كازاخستان في المجالات العلمية والدعوية والثقافية.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر بكازاخستان، والتي ترسخت من خلال أبناء كازاخستان الوافدين للدراسة في الأزهر، والزيارات المتبادلة للمشاركة في المؤتمرات والندوات، خاصة المؤتمر الدولي لقادة الأديان العالمية والتقليدية، والذي أصبح منصة عالمية مهمة لتعزيز الحوار بين الأديان.

الأزهر يعلن زيادة المنح الدراسية لطلاب كازاخستان

وأكد فضيلته استعداد الأزهر لتعزيز العلاقات مع كازاخستان من خلال زيادة المنح الدراسية المخصصة لأبناء كازاخستان للدراسة بجامعة الأزهر، واستضافة أئمة كازاخستان للتدريب بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وصقل مهاراتهم في التعامل مع القضايا المعاصرة، كموقف الإسلام من قضايا التعايش الإيجابي وقضايا المرأة، وغير ذلك من القضايا المهمة.

من جانبه، هنأ السفير الكازاخي فضيلة الإمام الأكبر بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات والأعياد على فضيلته وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والأمان، ناقلًا تحيات السيد الرئيس جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، لفضيلته وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

وقال : «نشكر فضيلتكم على مشاركة الوفد المصري في شهر سبتمبر الماضي في مؤتمر الأديان التقليدية، كما نثمّن رعايتكم لطلاب كازاخستان، فالدراسة في جامعة الأزهر شرف كبير لأبناء كازاخستان».