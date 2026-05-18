كاف يعلن تصنيف المنتخبات قبل قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا.. موقف مصر

يستضيف مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، غدًا الثلاثاء، مراسم قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، بمشاركة 48 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة السمراء.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التصنيف الرسمي للمنتخبات قبل إجراء القرعة، حيث جاء منتخب مصر ضمن منتخبات المستوى الأول إلى جانب كبار القارة الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2027 يوم 19 يونيو، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو من العام ذاته.

وستُقام التصفيات على ثلاث فترات دولية ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، فيما ستحصل المجموعات التي تضم أحد المنتخبات المستضيفة على مقعد إضافي في البطولة.

تصنيف المنتخبات الإفريقية قبل قرعة التصفيات

وجاء تصنيف المنتخبات قبل القرعة كالتالي:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، كوت ديفوار، تونس، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، مالي، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو.

المستوى الثاني: الرأس الأخضر، غانا، غينيا، الجابون، أوغندا، أنجولا، بنين، زامبيا، موزمبيق، مدغشقر، غينيا الاستوائية، جزر القمر.

المستوى الثالث: كينيا، ليبيا، تنزانيا، النيجر، موريتانيا، جامبيا، السودان، سيراليون، ناميبيا، توجو، مالاوي، رواندا.

المستوى الرابع: زيمبابوي، غينيا بيساو، الكونغو برازافيل، جمهورية إفريقيا الوسطى، ليبيريا، بوروندي، إثيوبيا، ليسوتو، بوتسوانا، جنوب السودان، إريتريا، الصومال.