الكاف يعلن مشاركة عصام الحضري في قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين، مشاركة عدد من نجوم القارة في مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا 2027، والتي من المقرر أن تقام في تنزانيا وأوغندا وكينيا للمرة الأولى في تاريخ القارة.



وأفاد الموقع الرسمي لـ"كاف" أن عصام الحضري، قائد منتخب مصر السابق، سيشارك في مراسم القرعة إلى جانب ماكس آلان جراديل، نجم كوت ديفوار السابق، وويليام تروس إيكونج، لاعب نيجيريا، وتريزور مبوتو، نجم منتخب الكونغو الديمقراطية السابق.



الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027



يستضيف مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مراسم سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك في تمام الثالثة عصر غد الثلاثاء 19 مايو الحالي بقاعة المؤتمرات بالاتحاد.