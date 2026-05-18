تكنولوجيا وسيارات

نيسان فرونتير 2027 البيك أب الجديدة | صور

إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان فرونتير موديل 2027، وتنتمي فرونتير لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتجمع بين قوة الأداء الشاق والعملية المريحة، والحجم العملي المناسب للمدن والقدرات الصحراوية المذهلة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فورد رينجر، وشيفروليه كولورادو، وتويوتا تاكوما.

مواصفات نيسان فرونتير موديل 2027

زودت سيارة نيسان فرونتير موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات سوداء داكنة تلتف حول الواجهة الأمامية السفلية، والمرايات الجانبية، وشبكة التهوية الرئيسية، وبها إطارات هانكوك داينابرو المخصصة لجميع التضاريس وتوفر تماسك مطلق فوق الرمال والصخور الفجة، وبها لوحة حماية سفلية مصنوعة من الألومنيوم الصلب، وبها مصابيح ضباب LED متطورة، وبها إضاءة أمامية مميزة تضمن رؤية ليلية كاشفة لأبعد مسافة ممكنة، وبها لون طلاء خارجي فاخر يسمى ألبين ميتاليك لينضم لخيارات الطلاء الرائعة مثل بلوستون بيرل، وريد أليرت، وتاكتيكال جرين ميتاليك، وأفتربيرن أورانج، وجان ميتاليك لتلبية جميع أذواق العملاء.

بالاضافة إلي ان نيسان فرونتير موديل 2027 بها أيضا، مقاعد قماشية محسنة بخياطة صفراء بارزة تمنح قمرة فرونتير طابع رياضي وحيوي متجدد، وبها شاحن للهاتف اللاسلكي المدمج في باقة (Pro Convenience) لتوفير شحن أسرع بكثير، وتدعم معيار Qi2 العالمي الجديد الذي يتميز بوجود مغناطيسات مدمجة لتثبيت الهاتف في وضعية الشحن المثالية ومنع انزلاقه أثناء الاهتزازات القوية على الطرق الوعرة، وبها مروحة تبريد خاصة تمنع ارتفاع حرارة الجهاز في الأجواء الحارة .

محرك نيسان فرونتير موديل 2027

تحصل سيارة نيسان فرونتير موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3800 سي سي، وتنتج قوة 310 حصان، وعزم دوران 281 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تأسست شركة نيسان رسمياً في اليابان عام 1933، ونمت لتصبح واحدة من أبرز عمالقة صناعة السيارات في العالم، وبدأت الشركة تحت اسم داتسون، وبعدها أطلقت أطلقت أول سياراتها من مصنع يوكوهاما عام 1935، وعرفت نيسان بريادتها في الابتكار، والسيارات الرياضية، والمركبات المخصصة للطرق الوعرة.

