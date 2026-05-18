بث مباشر.. السيدة انتصار السيسي تشهد احتفالية فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج

تشهد السيدة انتصار السيسي احتفالية فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

وأشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود وزارة التضامن الإجتماعي في تنفيذ مبادرة " فرحة مصر "،وذلك لدعم زواج الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية بما يخفف الأعباء المالية ويضمن بداية حياة أسرية كريمة تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي لتعزيز الحماية الإجتماعية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية مشاركة ( ٦ ) عرائس من أبناء المحافظة ضمن فعاليات احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر» التي أُقيمت أمس بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور السيدة انتصار السيسي، حيث تم تجهيز العرائس وتقديم الدعم اللازم لهن، إلى تقديم هدايا وتجهيزات منزلية وكوبونات دعم للعرائس بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وإدخال البهجة على العرائس وأسرهن.

أضاف وكيل الوزارة أن المديرية قامت بالتنسيق الكامل مع الجهات المنظمة للإحتفالية، ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفيرأوجه الدعم والرعاية للعرائس المشاركات، مشيراً إلى أن العرائس المشاركات تم تدريبهن وتثقيفهن ضمن برنامج «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج وبناء أسرة مستقرة ومتماسكة.

أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم توفير وسائل الانتقال اللازمة للعرائس والمرافقين، إلى جانب التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري بشأن الترتيبات اللوجستية وخطوط سير التحركات، كما جرى تنظيم بروفة وتجهيزات فستان الزفاف بمدينة السادس من أكتوبر قبل موعد الاحتفالية، لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية وأبنائها.