فيديو عفوي لآسر ياسين يشارك عروسين الرقص في الشارع يشعل مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا للفنان آسر ياسين، ظهر خلاله وهو يشارك عروسين وصلة رقص عفوية في احد شوارع القاهرة .

وظهر في الفيديو أن آسر ياسين، صادف مرور زفة العروسين أثناء استقلاله سيارته، ليقرر التوقف والنزول لمشاركتهما أجواء الاحتفال، حيث رقص مع العريس على أنغام المزمار وسط حالة من البهجة بين الحاضرين، مما دفعهم لتوثيق اللحظة التي انتشرت سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان قد شارك الفنان آسر ياسين وزوجته، بحفل أفتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي، في نسخته ال 79.

حيث ظهر الفنان آسر ياسين وزوجته بإطلاله لافته، كما ظهر علي السجادة الحمراء كل من رجل الاعمال المصري سميح ساويرس، وعمرو المنسي .