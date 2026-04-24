بين الفوضى والانصباط.. والدة آسر ياسين تكشف سر سعادتها مع الأحفاد

تحدثت المهندسة منى الدغيدي، والدة آسر ياسين، عن طبيعة علاقتها المميزة بأحفادها، مؤكدة أن الوقت الذي تقضيه معهم يمنحها طاقة إيجابية ويجدد إحساسها بالحيوية.

الفوضى الناتجة عن لعب الأطفال

وأشارت، خلال استضافتها في برنامج "ست ستات" على قناة dmc، إلى أنها تستمتع بالأجواء المليئة بالحركة داخل المنزل، موضحة أنها لا تمانع حالة الفوضى الناتجة عن لعب الأطفال، بل ترى فيها مصدرًا للبهجة والسعادة.

وشددت على أهمية الالتزام بالنظام، لافتة إلى أنها تحرص على تحديد وقت يعود فيه المنزل إلى ترتيبه، حيث يشارك الأحفاد بأنفسهم في تنظيم المكان بعد انتهاء اللعب.

القواعد الواضحة داخل البيت

وأضافت أنها وضعت مجموعة من القواعد الواضحة داخل البيت، من بينها تحديد أماكن معينة لا يُسمح بالاقتراب منها، حفاظًا على النظام، مؤكدة أنها تسعى دائمًا لتحقيق توازن بين أجواء المرح والانضباط.