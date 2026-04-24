برعاية هندية .. سياحة حفلات الزفاف تدخل مصر | تفاصيل مهمة

منظمي حفلات الزفاف من السوق الهندي
محمد الاسكندرانى

استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفداً يضم 14 من كبار منظمي حفلات الزفاف من السوق الهندي، وذلك في رحلة تعريفية شملت مدن شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، والقاهرة، بهدف الترويج لمنتج سياحة حفلات الزفاف في مصر.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في نمط سياحة حفلات الزفاف، من خلال استعراض ما تمتلكه من مزيج تنافسي يجمع بين سحر التاريخ وتطور البنية التحتية السياحية، بما يجعلها خياراً مثالياً لاستضافة الفعاليات المتميزة والفاخرة.

ومن جانبه، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل وفق رؤية طموحة تستهدف تعظيم الاستفادة من ثراء المقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، بما يسهم في جذب مزيد من السائحين، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على إبراز هذا التنوع تحت شعار "مصر... تنوع لا يضاهي"، إلى جانب تطوير المنتجات السياحية القائمة وابتكار منتجات جديدة من خلال دمج أكثر من نمط سياحي في تجربة واحدة، بما يخلق تجارب متنوعة استثنائية للسائح.

كما أوضح أن استضافة منظمي حفلات الزفاف من السوق الهندي تعكس الثقة في قدرة مصر على أن تكون وجهة أولى لهذا النمط السياحي الفاخر، في ضوء ما تتمتع به من تنوع سياحي فريد، وبما يتماشى مع خطط الوزارة لزيادة الدخل السياحي وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الهيئة تركز على تحويل عناصر التنوع السياحي إلى فرص اقتصادية ملموسة، لافتاً إلى أن مصر لا تُقدم مجرد وجهات سياحية، بل توفر منظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات السياحية التي تلبي مختلف المتطلبات اللوجستية والفنية، خاصة للسوق الهندي.

وأشار إلى أن هذه الرحلة تهدف إلى إبراز قدرة مصر على استضافة حفلات الزفاف الكبرى بكفاءة عالية، في ظل ما تتمتع به من تنوع جغرافي ومقومات متميزة، فضلاً عن العمل على بناء شراكات استراتيجية تضمن استدامة هذا النمط السياحي الواعد.

وفي هذا السياق، أوضحت سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة أن الهيئة نظمت، خلال الرحلة التعريفية، ورشة عمل للوفد بمشاركة عدد من ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، تم خلالها مناقشة مختلف الجوانب التشغيلية، بدءاً من إجراءات التأشيرات والتسهيلات الجوية، وصولاً إلى تفاصيل تنظيم الفعاليات، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة.

كما أشارت نرمين حنفي مدير عام الإداة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة إلى أن برنامج الرحلة تضمن جولات ميدانية في المدن التي شملتها الزيارة؛ حيث اطّلع الوفد على البنية التحتية الفندقية من خلال زيارة مجموعة من الفنادق والمنتجعات السياحية، والتعرف على قاعات الاحتفالات المجهزة بأحدث التقنيات، والمساحات المفتوحة المتنوعة، والإمكانيات اللوجستية القادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة.

كما تعرّف الوفد على التجارب والأنشطة السياحية التي يمكن دمجها ضمن برامج حفلات الزفاف، مثل رحلات السفاري، والأنشطة البحرية، والزيارات الأثرية، والرحلات النيلية، بالإضافة إلى الاطلاع على مستوى الخدمات والقدرات التنظيمية لشركات الديكور والضيافة والترفية المحلية.

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي منظمي حفلات الزفاف من السوق الهندي هيئة تنشيط السياحة مصر سياحة

طرق للعناية بفروة الشعر
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
مسجد
