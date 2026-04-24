بعد الفوز على بيراميدز.. كم يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري المصري؟
تامر هجرس يشارك صورا جديدة عبر إنستجرام.. شاهد
الطماطم بـ 25 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة
بسبب التغيرات المناخية.. الزراعة تقدم روشتة إنقاذ لمحصول المانجو
الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي
تصعيد جديد.. إيران تحذر من استهداف النفط السعودي في حال ضرب منشآتها
المستشار الألماني: ندرس تخفيف العقوبات إذا قدمت إيران تنازلات
سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة
عراقجي في باكستان.. هل تعود مفاوضات واشنطن وطهران إلى الواجهة؟
المركز الأوروبي الآسيوي: انقسام أوروبي يعرقل بلورة استراتيجية موحدة تجاه إيران
رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تبذل جهودا لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة
سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، حيث انخفضت أسعار الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة، متأثرة بالتحركات العالمية للمعدن الأصفر، ليسجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 تراجعًا جديدًا بقيمة 15 جنيهًا مقارنة بالتحديث الاخير فيما هبط بنحو 700 جنيه من أعلى قيمة سجلها في مارس الماضي.

وسجل سعر الذهب اليوم لعيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6985 جنيهًا للشراء، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق 7000 جنيه، في إشارة إلى استمرار حالة التذبذب التي يشهدها السوق المحلي خلال الأيام الأخيرة.

آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

بحسب آخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات المسائية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7983 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 6985 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 5987 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: 55880 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب عالميًا: 4704 دولارات

وتوضح هذه الأرقام استمرار الانخفاض في سعر الذهب اليوم بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدها السوق خلال الساعات الماضية.

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، حيث انخفض من 7000 جنيه إلى 6985 جنيهًا للشراء، بينما بلغ 6955 جنيهًا للبيع، وذلك دون احتساب المصنعية أو الضرائب.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين، لذلك فإن أي تحرك في سعر الذهب اليوم لهذا العيار يلقى اهتمامًا كبيرًا من المشترين والمستثمرين.

هبط سعر الذهب اليوم لعيار 24 ليسجل 7983 جنيهًا للشراء، بعد أن كان قد وصل إلى 8000 جنيه في وقت سابق من اليوم، بينما بلغ سعر البيع 7949 جنيهًا.

ويعكس هذا الانخفاض التحرك الهبوطي الذي يشهده سعر الذهب اليوم في مختلف الأعيرة داخل السوق.

واصل سعر الذهب اليوم لعيار 18 تراجعه أيضًا، ليسجل 5987 جنيهًا للشراء، في ظل استمرار الضغوط على السوق نتيجة تحركات الأسعار العالمية.

ويتابع الكثير من المواطنين سعر الذهب اليوم لعيار 18 نظرًا لانتشاره الواسع في بعض المحافظات، خاصة بين المقبلين على الزواج.

انخفض سعر الذهب اليوم للجنيه الذهب إلى 55880 جنيهًا للشراء، بعدما سجل في وقت سابق 56000 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 55640 جنيهًا.

ويعكس تراجع الجنيه الذهب انخفاض سعر الذهب اليوم في السوق  بشكل عام، خاصة مع استمرار التحركات العالمية في أسعار الأوقية.

على المستوى العالمي، شهد سعر الذهب اليوم تراجعًا طفيفًا، ليستمر في اتجاهه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، متأثرًا بارتفاع أسعار النفط العالمية، ما زاد من مخاوف التضخم وأبقى الضغوط على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.1% لتسجل 4686.29 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة بنسبة 0.5% لتصل إلى 4702 دولار.

ويؤثر هذا التراجع العالمي بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم في السوق ، مع ارتباط الأسعار المحلية بحركة الأوقية عالميًا وسعر الدولار محليًا.

يرجع انخفاض سعر الذهب اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع الأسعار العالمية، وارتفاع أسعار النفط.

سعر الذهب قد يستمر في التحرك داخل نطاق متذبذب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق لتوترات الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية عالمية جديدة قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

كما أن تحركات الدولار وأسعار النفط ستظل عوامل رئيسية في تحديد اتجاه سعر الذهب اليوم سواء بالصعود أو الهبوط.

سعر الذهب الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

