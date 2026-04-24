الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الذهب في مصر عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على تحركات السوق، والتي تنعكس علي مكانة الذهب كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن.

أسعار الذهب في مصر الآن

أسعار الذهب في مصر الآن


تشهد أسعار الذهب داخل محلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي، مع وجود فروق طفيفة في سعر الجرام، بالتزامن مع هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء. 

ويعود ذلك إلى توازن مؤقت بين العرض والطلب، إلى جانب استقرار نسبي في الأسعار العالمية، وهو ما يدعم استمرار اعتماد الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القوة الشرائية على المدى الطويل.

عيار 24:
 سعر البيع: 7,970 جنيه | سعر الشراء: 7,935 جنيه
عيار 21:
 سعر البيع: 6,975 جنيه | سعر الشراء: 6,945 جنيه
عيار 18:
 سعر البيع: 5,980 جنيه | سعر الشراء: 5,955 جنيه
عيار 14:
 سعر البيع: 4,650 جنيه | سعر الشراء: 4,630 جنيه
الجنيه الذهب:
 سعر البيع: 55,800 جنيه | سعر الشراء: 55,560 جنيه
الأونصة بالجنيه:
 سعر البيع: 247,940 جنيه | سعر الشراء: 246,875 جنيه
الأونصة بالدولار:
 4,686.26 دولار

أسعار الذهب في مصر الآن

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب؛ إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الذهب، حيث يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال عليه كخيار استثماري بديل، مما يدعم ارتفاع أسعاره. 

كذلك تؤثر أسعار النفط العالمية على اتجاهات السوق، إذ تدفع تقلبات قطاع الطاقة المستثمرين نحو الذهب كأداة للتحوط.

و يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، لا سيما خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

أسعار الذهب في مصر الآن

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,970 جنيه للبيع و7,935 جنيه للشراء، مواصلا تصدره كأعلى الأعيرة قيمة في السوق.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في مصر، حوالي 6,975 جنيه للبيع و6,945 جنيه للشراء، مع استقرار نسبي في حركة التداول.

أما الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5,980 جنيه للبيع و5,955 جنيه للشراء، ليظل خيارا مناسبا لفئات متعددة من المستهلكين.

في حين وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 4,650 جنيه للبيع و4,630 جنيه للشراء، وهو الأقل سعرا بين الأعيرة المتداولة.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55,800 جنيه للبيع و55,560 جنيه للشراء، متأثرا بتحركات أسعار الذهب عالميا ومحليا.

كما بلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري حوالي 247,940 جنيه للبيع و246,875 جنيه للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4,686.26 دولار.

يبقى سوق الذهب محل متابعة مستمرة من قبل المواطنين والمستثمرين، باعتباره من أبرز أدوات الادخار والتحوط، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية، مع توقعات باستمرار تأثره بالعوامل العالمية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب الذهب الذهب في مصر ذهب

ميرهان حسين
