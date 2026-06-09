طارق مصطفى: مفيش بديل لصلاح في مصر

قال الكابتن طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق، إنّ الحديث عن وجود بديل مباشر لمحمد صلاح داخل منتخب مصر أمر غير دقيق، مشيرًا إلى أن اللاعب يمثل قيمة فنية وكاريزمية كبيرة يصعب تعويضها.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": " بصي يعني هي بديل صلاح طبعاً صعب، صلاح زي ما قال كابتن مصطفى في الأول كاريزما، وجوده في الملعب نفسه بيعمل حساب".

وأوضح أن تأثير صلاح لا يقتصر على الأداء الفردي، بل يمتد لفتح مساحات لباقي اللاعبين، قائلًا: "الفرق التانية بتعمل له 100 حساب، وبيفتح مساحات كتيرة جداً لينا إحنا للعيبة بتاعتنا لمرموش ولتريزيجيه ولإمام".

وتابع أن تطور أدوار صلاح مرتبط بالتغييرات التكتيكية، موضحًا أن المدرب الذكي هو من يستفيد من قدراته بالشكل الأمثل.

صلاح لا يمكن تعويضه

واختتم بالتأكيد على أن صلاح لا يمكن تعويضه، وأن فكرة “البديل المطابق” غير موجودة في كرة القدم الحديثة.