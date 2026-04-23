أسعار الذهب تتراجع عالمياً .. وارتفاع النفط وأزمة هرمز يدفعان المستثمرين للهروب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ​لفترة طويلة، في حين يترقب المستثمرون أي تطورات بين الولايات المتحدة وإيران ‌لإنهاء الحرب.

وبحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4716.03 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4733.20 دولار، وفقاً ل “رويترز ”.

وظلت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد انخفاض مخزونات البنزين ​ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز ​تقدم في المحادثات.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "عودة ⁠سعر نفط برنت إلى فوق 100 دولار يبقي مخاوف التضخم في الصدارة، ويضع ​الذهب في موقف دفاعي اليوم".

ويمكن أن يؤجج ارتفاع أسعار النفط التضخم من خلال رفع ​تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر جاذبية مما ​يضعف الإقبال على المعدن النفيس.

واحتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز أمس الأربعاء لتشدد ​قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي بعد أن مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لأجل ‌غير ⁠مسمى دون مؤشرات على استئناف المحادثات.

وأبقى ترامب على الحصار المفروض على التجارة البحرية الإيرانية، وقال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له إلا برفع الحصار.

وقال ووترر "يشعر المستثمرون بالقلق من أن الوضع الراهن ​المتمثل في 'وقف إطلاق النار ​مع استمرار الحصار' ⁠من الممكن أن يستمر لأشهر، مما يحول الارتفاع قصير الأجل إلى عامل تضخم طويل الأجل، وهو ما سيضر بالذهب من منظور ​العائد".

وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد، سينتظر مجلس الاحتياطي ​الاتحادي ستة ⁠أشهر على الأقل قبل أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام، إذ تزيد صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب التضخم المرتفع بالفعل.

ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 21 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة ⁠أساس ​في ديسمبر كانون الأول. وقبل الحرب، كانت هناك توقعات ​بخفض الفائدة مرتين هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 76.22 دولار للأوقية، وخسر ​البلاتين 1.8 بالمئة 2037.18 دولار، وتراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1512.86 دولار.