قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمعية مستثمري مرسى علم: نستهدف 90% إشغال صيفي.. و3 تحديات عالمية تواجهنا
رئيس الوزراء: تحفيز الاستثمارات بمجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات لتقليل معدلات التلوث
مدبولي: حريصون على استقطاب الاستثمارات المغذية والوسيطة لصناعة السيارات والأجهزة المنزلية
مدبولي: نعمل على ترسيخ شعار "صنع في مصر" من خلال منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
البحوث الإسلاميَّة يواصل متابعة الاجتماعات الشهريَّة لمناطق الوعظ
اتحاد الكرة يؤكد استعداده لاستقبال كل وفود الأندية مع تطوير تقنية الـ VAR
4 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟
من القطاعات الواعدة.. رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا لإعادة تدوير البلاستيك بالسخنة باستثمارات 5 ملايين دولار
اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
اتحاد الكرة : نثمن دور الأهلي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الرياضة المصرية
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة
في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع عالمياً .. وارتفاع النفط وأزمة هرمز يدفعان المستثمرين للهروب

رانيا أيمن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ​لفترة طويلة، في حين يترقب المستثمرون أي تطورات بين الولايات المتحدة وإيران ‌لإنهاء الحرب.
وبحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4716.03 دولار للأوقية (الأونصة). 

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4733.20 دولار، وفقاً ل “رويترز ”.

وظلت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد انخفاض مخزونات البنزين ​ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز ​تقدم في المحادثات.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "عودة ⁠سعر نفط برنت إلى فوق 100 دولار يبقي مخاوف التضخم في الصدارة، ويضع ​الذهب في موقف دفاعي اليوم".
ويمكن أن يؤجج ارتفاع أسعار النفط التضخم من خلال رفع ​تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر جاذبية مما ​يضعف الإقبال على المعدن النفيس.
واحتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز أمس الأربعاء لتشدد ​قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي بعد أن مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لأجل ‌غير ⁠مسمى دون مؤشرات على استئناف المحادثات.
وأبقى ترامب على الحصار المفروض على التجارة البحرية الإيرانية، وقال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له إلا برفع الحصار.

وقال ووترر "يشعر المستثمرون بالقلق من أن الوضع الراهن ​المتمثل في 'وقف إطلاق النار ​مع استمرار الحصار' ⁠من الممكن أن يستمر لأشهر، مما يحول الارتفاع قصير الأجل إلى عامل تضخم طويل الأجل، وهو ما سيضر بالذهب من منظور ​العائد".
وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد، سينتظر مجلس الاحتياطي ​الاتحادي ستة ⁠أشهر على الأقل قبل أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام، إذ تزيد صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب التضخم المرتفع بالفعل.

ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 21 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة ⁠أساس ​في ديسمبر كانون الأول. وقبل الحرب، كانت هناك توقعات ​بخفض الفائدة مرتين هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 76.22 دولار للأوقية، وخسر ​البلاتين 1.8 بالمئة 2037.18 دولار، وتراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1512.86 دولار.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالمياً تراجع أسعار الذهب الذهب والنفط اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

مدبولي يفتتح مصنعا لتوطين الصناعات الكيماوية المتطورة..ويؤكد حرص الحكومة على استقطاب الاستثمارات المغذية والوسيطة

مدبولي يفتتح مصنعا لتوطين الصناعات الكيماوية المتطورة..ويؤكد حرص الحكومة على استقطاب الاستثمارات المغذية والوسيطة

وزير السياحة والآثار

السياحة: منصة رحلة نفذت 6500 زيارة مدرسية في 70 موقعاً أثرياً

توقيع بروتوكول تعاون

وزير الصحة: تعاون مع مؤسسة شباب القادة للتوعية بالقضايا السكانية

بالصور

لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان

فيديو

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد