الذهب يهتز عالميًا والدولار يتراجع 0.80%.. ماذا يحدث في الأسواق وكيف تحركت الأسعار؟

شهدت أسواق المعادن الثمينة، خلال تعاملات الخميس 23 أبريل 2026، حالة من التباين بين التراجع العالمي في أسعار الذهب وصمود نسبي في السوق المحلية المصرية، وذلك في ظل استمرار حالة الترقب المرتبطة بتحركات الدولار عالميًا، والتي انعكست بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر.

ويأتي هذا الأداء في وقت يشهد فيه الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية بنسبة 0.80%، ما أعاد فتح الباب أمام الذهب كملاذ آمن، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن السياسات النقدية العالمية والتقلبات الاقتصادية. وقد خلق هذا التباين بين تحركات الدولار وتذبذب الذهب حالة من عدم الاستقرار في الأسواق الدولية، انعكست بدورها على الأسعار المحلية في عدد من الدول، من بينها مصر.

خلفية السوق العالمية

على المستوى العالمي، سجل سعر الذهب نحو 4702 دولار للأوقية، متراجعًا بنسبة 0.80% وفق بيانات الأسواق الدولية، في إشارة إلى استمرار عمليات جني الأرباح بعد موجات ارتفاع سابقة. ويُعد الذهب أحد الأصول التي تتأثر بشكل مباشر بقوة الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى ضغط سلبي على أسعار المعدن النفيس.

وتراقب الأسواق عن كثب توجهات البنوك المركزية الكبرى، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر على شهية المستثمرين تجاه الذهب، سواء كأداة تحوط أو كأصل استثماري منخفض المخاطر.

أسعار الذهب في مصر

محليًا، شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية تعاملات الخميس، بعد مكاسب سجلها عيار 21 في اليوم السابق بنحو 10 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7982 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6985 جنيهًا، مع إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا للجرام الواحد، حسب محلات الصاغة.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 5987 جنيهًا، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55880 جنيهًا، ليحافظ على مستوياته دون تغيرات حادة مقارنة بالأيام الماضية.

قراءة في المشهد

تعكس هذه التحركات حالة من التوازن الحذر في السوق المحلية، حيث تتأثر الأسعار في مصر بشكل مباشر بالتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه. ومع استمرار التذبذب في الأسواق الدولية، يبقى الذهب مرشحًا لتحركات سريعة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباطه الوثيق بالتطورات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية المرتقبة.