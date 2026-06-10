سر المطاعم في مطبخك .. طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%

يعد الأرز بالحبة الطويلة من أكثر الأطباق التي تحرص الكثير من ربات البيوت على إتقانها، فهو يرافق أطباق اللحوم والدجاج والأسماك ويمنح السفرة شكلاً شهياً يشبه ما يقدم في المطاعم. ورغم أن مكوناته بسيطة، فإن سر نجاحه يكمن في بعض الخطوات الصغيرة التي تمنع تعجنه وتجعله مفلفلاً وحباته منفصلة.

طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%

طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%

إذا كنتِ تتساءلين عن سر الأرز الذي يقدم في المطاعم، فإليكِ الطريقة بخطوات سهلة ومضمونة، للشيف أماني الحافظ.

المكونات

كوبان من الأرز البسمتي أو الأرز طويل الحبة.

3 أكواب من الماء الساخن أو المرقة.

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ورقة لورا وحبتان من الحبهان لإضافة نكهة مميزة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الخطوة الأولى.. غسل ونقع الأرز

يعد غسل الأرز جيداً من أهم أسرار نجاحه، إذ يساعد على التخلص من النشا الزائد الذي يتسبب في التصاق الحبات ببعضها. يُغسل الأرز عدة مرات حتى يصبح الماء شبه صافٍ، ثم يترك منقوعاً لمدة 20 إلى 30 دقيقة، وبعد ذلك يُصفى جيداً.

التشويح سر الحبة المفلفلة

في قدر على النار، يتم تسخين السمن أو الزيت، ثم إضافة ورقة اللورا والحبهان، وبعدها يضاف الأرز ويُقلب بهدوء لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. هذه الخطوة تساعد على تغليف الحبات بطبقة خفيفة من الدهون وتحافظ على شكلها أثناء الطهي.

إضافة الماء والطهي الصحيح

يضاف الماء الساخن أو المرقة مع الملح والفلفل وعصير الليمون، ثم يترك الخليط حتى يبدأ في الغليان. بعد ذلك تُخفض النار إلى أقل درجة، ويُغطى القدر بإحكام ويترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة دون رفع الغطاء أو التقليب.

أخطاء تفسد الأرز

طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%

هناك بعض الأخطاء الشائعة التي تجعل الأرز معجناً، ومنها:

إضافة كمية كبيرة من الماء.

تقليب الأرز كثيراً أثناء الطهي.

رفع الغطاء أكثر من مرة قبل اكتمال النضج.

عدم تصفية الأرز جيداً بعد النقع.

اللمسة الأخيرة مثل المطاعم

بعد انتهاء مدة الطهي، يُرفع القدر عن النار ويترك مغطى لمدة 10 دقائق إضافية. ثم يتم تقليب الأرز بلطف باستخدام شوكة بدلاً من الملعقة، حتى تنفصل الحبات وتحافظ على شكلها الطويل.

نصيحة ذهبية

للحصول على أرز أبيض ناصع مثل المطاعم، احرصي على استخدام أرز بسمتي جيد الجودة، والالتزام بنسبة الماء المناسبة، وعدم الاستعجال في فتح الغطاء أثناء الطهي.