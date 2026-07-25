غلق 28 محلا غير مرخص.. تفاصيل المرور الميدانى على 4 أحياء بمحافظة القاهرة لضبط الاداء

في إطار رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة واستمرار الحملات الميدانية على الاحياء والوحدات المحلية بالمحافظات، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته اللجنة على 4 أحياء بمحافظة القاهرة شملت حدائق القبة والزيتون والمعادي والبساتين.

جاء ذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد منهم للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة إنهاء معاملاتهم ،في إطار القانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

حملات مكثفة للنظافة

وأوضح التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما ساهم في تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة البيئة المحيطة، واستعادة المظهر الحضاري.

حملات ميدانية ب4 احياء بالقاهرة

وأضاف التقرير أن اللجنة نفذت أيضًا حملات ميدانية موسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة، أسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، بما أعاق الحركة المرورية وشوّه المظهر الحضاري، كما تم توجيه عدد من أصحاب الأنشطة بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

غلق 32 محلًا دون ترخيص

ولفت التقرير إلى أن تلك الحملات أسفرت عن غلق 32 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذار أصحابها مسبقًا.

كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملة مسائية بحيي الزيتون والبساتين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع نحو 50 مواطنًا من أصحاب المحال إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال التي تبين إدارتها دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ بحي المعادي، تنفيذًا لأحكام القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تأكيدًا على عدم السماح بأي تعديات أو مخالفات تمس الصالح العام، فضلًا عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات بما ساهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الانضباط بالشوارع.

استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني

وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني على مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات، لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع، والتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق الدولة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.