إذا كنتِ تبحثين عن وجبة تجمع بين الطعم الغني وسهولة التحضير، فإن دجاج الثوم الكريمي مع أرز الكزبرة والليمون يعد خيارًا مثاليًا يناسب الغداء أو العشاء، ويمنحك إحساسًا بطبق مطاعم فاخر داخل منزلك دون مجهود كبير.

طريقة عمل دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون



هذه الوصفة تتميز بتوازن رائع بين صوص كريمي غني بنكهة الثوم، وأرز منعش بالكزبرة والليمون يضيف لمسة خفيفة ومنعشة تكسر دسم الصوص، للشيف رباب العمدة .

مكونات دجاج الثوم الكريمي

تتكون الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب المطابخ، وتشمل:

* صدور دجاج مقطعة إلى شرائح أو مكعبات

* ثوم مفروم ناعم

* كريمة طبخ

* زبدة أو زيت نباتي

* ملح وفلفل أسود

* بابريكا اختياري

* رشة زعتر أو أعشاب مجففة

مكونات أرز الكزبرة والليمون

* أرز أبيض مغسول جيدًا

* كزبرة خضراء مفرومة

* عصير ليمون طازج

* بشر ليمون اختياري

* ملح

* ملعقة صغيرة زيت أو زبدة

طريقة التحضير

أولًا: تحضير الدجاج

في مقلاة على نار متوسطة، تُضاف الزبدة ويُشوح الثوم حتى تظهر رائحته المميزة دون أن يحترق.

بعدها يُضاف الدجاج ويُقلب حتى يأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

ثم تُضاف التوابل من ملح وفلفل وبابريكا، ويُترك الدجاج حتى ينضج تمامًا.

بعد ذلك تُضاف الكريمة تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تتكون صلصة كريمية متجانسة تغلف قطع الدجاج.

ثانيًا: تحضير الأرز

يُطهى الأرز بالطريقة المعتادة حتى ينضج.

بعد ذلك يُضاف عصير الليمون والكزبرة المفرومة مع القليل من الزيت أو الزبدة، ويُقلب برفق حتى يتشبع الأرز بالنكهة المنعشة.

سر الطعم المميز في هذه الوصفة

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

السر الحقيقي في هذه الوجبة يكمن في التوازن بين الطعم الغني والكريمي للدجاج، والحموضة الخفيفة والانتعاش الذي يقدمه الليمون والكزبرة في الأرز.

هذا التباين في النكهات يجعل الطبق غير ثقيل على المعدة رغم احتوائه على الكريمة، ويمنحه طابعًا قريبًا من أطباق المطاعم العالمية.

طرق التقديم

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

يمكن تقديم دجاج الثوم الكريمي بجانب الأرز في طبق واحد بشكل أنيق، مع إضافة:

* شرائح ليمون للتزيين

* رشة كزبرة خضراء

* أو سلطة خضراء خفيفة لإكمال الوجبة

نصائح لنجاح الوصفة

* لا تتركي الثوم يتحمر أكثر من اللازم حتى لا يصبح طعمه مرًا

* يُفضل استخدام كريمة طبخ خفيفة لتقليل الدسم

* يمكن إضافة القليل من الجبن المبشور لزيادة القوام الكريمي

* يمكن التحكم في حموضة الأرز حسب الذوق