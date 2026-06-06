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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سر عمل الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. 7 خطوات تضمن لكِ حبات مفلفلة وطعماً شهياً

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. 7 خطوات تضمن لكِ حبات مفلفلة وطعماً شهياً
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. 7 خطوات تضمن لكِ حبات مفلفلة وطعماً شهياً
أسماء عبد الحفيظ

يُعتبر الأرز بالشعرية من الأطباق الأساسية على المائدة المصرية والعربية، فهو يرافق العديد من الوجبات مثل الدجاج واللحوم والخضروات والمحاشي. ورغم سهولة مكوناته، تجد بعض ربات البيوت صعوبة في الحصول على نفس النتيجة التي تقدمها المطاعم، حيث يكون الأرز مفلفلاً ولونه ذهبياً ونكهته مميزة.

 7 خطوات تضمن لكِ حبات مفلفلة وطعماً شهياً

ويؤكد خبراء الطهي أن نجاح الأرز بالشعرية لا يعتمد على الحظ، بل على مجموعة من الخطوات البسيطة التي تصنع فرقاً كبيراً في النتيجة النهائية، للشيف رباب العمدة.

اختيار نوع الأرز المناسب

تبدأ الوصفة الناجحة من اختيار نوع جيد من الأرز. ويفضل استخدام الأرز المصري متوسط الحبة أو الأرز طويل الحبة حسب الرغبة، مع التأكد من غسله جيداً للتخلص من النشا الزائد الذي قد يتسبب في التصاق الحبات ببعضها أثناء الطهي.

تحمير الشعرية باللون الذهبي

تعد هذه الخطوة من أهم أسرار نجاح الأرز بالشعرية. توضع كمية مناسبة من السمن أو الزيت في إناء الطهي ثم تضاف الشعرية مع التقليب المستمر حتى تكتسب لوناً ذهبياً جميلاً.

ويحذر الطهاة من ترك الشعرية حتى تصبح بنية داكنة، لأن احتراقها يمنح الأرز مذاقاً مراً غير مرغوب فيه.

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. 7 خطوات تضمن لكِ حبات مفلفلة وطعماً شهياً

تشويح الأرز قبل إضافة الماء

بعد تصفية الأرز جيداً من ماء الغسيل، يضاف إلى الشعرية المحمرة ويُقلب لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق. تساعد هذه الخطوة على تغليف حبات الأرز بطبقة خفيفة من الدهون، مما يساهم في الحصول على أرز مفلفل وغير معجن.

الالتزام بكمية الماء

من أكثر الأخطاء التي تؤدي إلى فشل الأرز إضافة كمية كبيرة من الماء. فزيادة السوائل تجعل الحبات طرية أكثر من اللازم، بينما تؤدي الكمية القليلة إلى عدم اكتمال النضج.

لذلك يجب الالتزام بالنسبة المناسبة حسب نوع الأرز المستخدم.

استخدام المرق بدلاً من الماء

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على نكهة المطاعم، يمكن استبدال الماء بمرق الدجاج أو اللحم. فهذه الخطوة تضيف مذاقاً غنياً وتجعل الأرز أكثر شهية دون الحاجة إلى إضافات كثيرة.

الطهي على نار هادئة

بعد غليان الماء، يجب خفض النار إلى أقل درجة ممكنة وتغطية الإناء بإحكام. ويساعد الطهي البطيء على نضج الأرز بشكل متساوٍ دون أن يلتصق أو يحترق في القاع.

ترك الأرز يرتاح قبل التقديم

من الأسرار التي يعتمد عليها الطهاة المحترفون ترك الأرز مغطى لمدة 5 إلى 10 دقائق بعد إطفاء النار. تسمح هذه الخطوة بتوزيع البخار داخل الإناء واستكمال النضج، مما يمنح الأرز قواماً مثالياً.

أخطاء شائعة تفسد الأرز بالشعرية

  • حرق الشعرية أثناء التحمير.
  • إضافة الماء دون قياس.
  • رفع الغطاء بشكل متكرر أثناء الطهي.
  • التقليب المستمر بعد إضافة الماء.
  • استخدام نار مرتفعة طوال فترة الطهي.

طريقة عمل الأرز بالشعرية

المكونات

  • 2 كوب أرز مغسول ومصفى.
  • نصف كوب شعرية.
  • ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزيت.
  • 3 أكواب ماء أو مرق.
  • ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

  1. حمري الشعرية في السمن أو الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.
  2. أضيفي الأرز وقلبيه لمدة دقيقتين.
  3. أضيفي الماء أو المرق والملح.
  4. اتركي الخليط حتى يغلي.
  5. خففي النار وغطّي الإناء جيداً.
  6. اتركيه من 15 إلى 20 دقيقة حتى ينضج.
  7. ارفعيه من النار واتركيه يرتاح عدة دقائق قبل التقديم.
بالشعرية الأرز بالشعرية خبراء الطهي

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