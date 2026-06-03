سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم .. خطوات بسيطة تصنع الفارق

يُعد الأرز بالشعرية من أشهر الأطباق على المائدة العربية، فهو الرفيق الدائم للعديد من الأكلات مثل الدجاج واللحوم والخضروات، ورغم أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل منزل، فإن كثيراً من ربات البيوت يواجهن صعوبة في الحصول على نفس النتيجة التي تقدمها المطاعم، حيث تكون حبات الأرز مفلفلة وذات لون ذهبي وطعم مميز.

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم خطوات بسيطة تصنع الفرق

ويؤكد الشيف محمود العمدة، أن نجاح الأرز بالشعرية لا يعتمد على المكونات فقط، بل على بعض الخطوات والتفاصيل الصغيرة التي تحدث فرقاً كبيراً في النتيجة النهائية.

اختيار نوع الأرز المناسب

تبدأ الخطوة الأولى من اختيار نوع جيد من الأرز، ويفضل استخدام الأرز المصري أو الأرز طويل الحبة بحسب الرغبة. كما يُنصح بغسل الأرز جيداً عدة مرات للتخلص من النشا الزائد الذي قد يتسبب في تكتل الحبات أثناء الطهي.

تحمير الشعرية بالشكل الصحيح

تعتبر هذه المرحلة من أهم أسرار نجاح الوصفة. توضع كمية مناسبة من السمن أو الزيت في إناء الطهي ثم تضاف الشعرية وتقلب باستمرار حتى تكتسب لوناً ذهبياً متوسطاً.

ويحذر الطهاة من ترك الشعرية حتى يصبح لونها داكناً جداً، لأن ذلك يمنح الأرز مذاقاً مراً ويؤثر على النكهة النهائية.

إضافة الأرز بعد تصفيته جيداً

بعد غسل الأرز وتركه ليصفى من الماء، يضاف إلى الشعرية المحمرة ويقلب لدقائق قليلة. تساعد هذه الخطوة على تغليف حبات الأرز بالدهون الموجودة في الإناء، مما يساهم في الحصول على أرز مفلفل وغير معجن.

الالتزام بنسبة الماء

من أكثر الأخطاء شيوعاً إضافة كمية كبيرة من الماء. فالكمية المناسبة تختلف حسب نوع الأرز المستخدم، لكن القاعدة العامة هي ألا تكون المياه زائدة عن الحاجة حتى لا يتحول الأرز إلى كتلة لينة.

استخدام المرق بدلاً من الماء

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على نكهة المطاعم، يمكن استبدال الماء بمرق الدجاج أو اللحم. فهذه الخطوة تضيف مذاقاً غنياً يجعل الأرز أكثر شهية وتميزاً.

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم خطوات بسيطة تصنع الفرق

عدم رفع الغطاء كثيراً

بعد غليان الماء وخفض النار، يفضل ترك الأرز ينضج بهدوء دون رفع الغطاء بشكل متكرر. فخروج البخار باستمرار قد يؤثر على عملية النضج ويجعل النتيجة أقل جودة.

ترك الأرز ليرتاح

من الأسرار التي يعتمد عليها الطهاة بعد إطفاء النار ترك الأرز مغطى لمدة خمس إلى عشر دقائق قبل التقديم. تساعد هذه الخطوة على اكتمال النضج وتوزيع الرطوبة داخل الحبات بشكل متوازن.

طريقة عمل الأرز بالشعرية

المكونات

كوبان من الأرز

نصف كوب شعرية

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزيت

3 أكواب من الماء أو المرق

ملح حسب الرغبة



الطريقة