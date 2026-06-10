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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أحمد نعينع يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة دعوية بعد نفي شائعة إيقافه عن التلاوة

احمد نعينع
احمد نعينع
يمنى عبد الظاهر

يتوجه فضيلة الشيخ أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، مساء اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة دعوية تستمر حتى 23 يونيو الجاري، تلبيةً لدعوات من عدد من المراكز الإسلامية الكبرى هناك، وذلك عقب الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن أنباء غير صحيحة حول إيقافه عن التلاوة عبر إذاعة القرآن الكريم، والتي جرى نفيها رسمي


وقال نعينع عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»:«بمشيئة الله تعالى يغادر فضيلة شيخ عموم المقارئ المصرية، المقرئ الدكتور أحمد نعينع حفظه الله ورعاه، العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2026، بمشيئة الله تعالى، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلاوة آيات الذكر الحكيم في كبرى المراكز الإسلامية بعدد من الولايات الأمريكية، وذلك بدعوة كريمة خاصة من رؤساء هذه المراكز».

وأضاف:«تهدف الزيارة إلى الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير منشآت ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والاطلاع على أساليب تعليم أحكام التجويد، ومدى جاهزية طلاب القرآن الكريم من أبناء الجاليات المسلمة لتمثيل المسلمين فى مختلف المسابقات القرآنية المحلية والدولية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 23 يونيو 2026».

وتابع:«قد تزامنت هذه الزيارة مع انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم، التي تبدأ غدًا الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية، دون أى مشاركة لفضيلة شيخ عموم المقارئ المصرية، خلافاً لما ورد فى بعض المنشورات التى لم يتحرَّ أصحابها الدقة قبل نشرها».

واختتم:«ويهيب فضيلة الدكتور أحمد نعينع بجميع الأحباب والمتابعين الكرام تحرى الدقة والتثبت من صحة الأخبار قبل تداول أو نشر أى معلومات تتعلق بفضيلته، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، دمتم ودامت محبتكم».

وكانت أثارت أنباء تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تداول مزاعم بشأن إيقاف الشيخ الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، عن التلاوة عبر إذاعة القرآن الكريم.

وفى أول تعليق له، نفى الشيخ أحمد نعينع صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، ولم تصدر أى جهة رسمية قرارًا بإيقافه عن القراءة بالإذاعة.

وأوضح نعينع، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أنه يواصل أداء مهامه ومشاركاته الإذاعية بشكل طبيعى، مشددا على أن ما أثير خلال الساعات الماضية مجرد شائعات لا تستند إلى أى معلومات موثقة.

ودعا شيخ عموم المقارئ المصرية رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى ضرورة تحرى الدقة قبل تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية فى الحصول على المعلومات، مؤكدًا أن نشر الشائعات يتسبب فى إثارة البلبلة وإرباك المتابعين.

وأعرب عن تقديره لكل من تواصل معه للاستفسار عن حقيقة هذه الأنباء، موجهًا الشكر لمحبيه ومتابعيه على اهتمامهم وحرصهم على الاطمئنان عليه.

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