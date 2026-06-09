قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يبحث إدراج الكيك بوكسينج ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027 بمصر
راسنا مرفوعة .. ميدو يوجه رسالة موثرة لنجله في عيد ميلاده
تأييد حكم الإعدام على قاتل زوجته في المنوفية
الجنايات ترفض استئناف صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله وتعيده للحبس
6 أسباب.. لماذا اختار الأهلي حسين عموتة خلفا لـ توروب؟
باحث سياسي: تجميد البرنامج النووي الإيراني 20 عامًا يمنح ترامب انتصارًا سياسيًا
أمير رمسيس: أُجِل وأحترم ذوي الإعاقة وكلامي فُسر لمصالح وأغراض خاصة
من محاولات الغش إلى مفاجأة الولادة داخل اللجنة.. ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟
تطوير الجهاز الإداري للدولة.. الحكومة تناقش إعادة الهيكلة والتحول الرقمي وترشيد الإنفاق العام
خبير: اتفاق أمريكي إيراني بات أقرب من أي وقت.. والساعات المقبلة تحسم المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قامة كبيرة وقارئ عالمي.. إذاعة القرآن الكريم: لا صحة لإيقاف نعينع

الدكتور أحمد نعينع
الدكتور أحمد نعينع
إيمان طلعت

نفى إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم من القاهرة جملة وتفصيلا ما تم تداوله من أخبار على بعض المواقع والمنصات بشأن وقف اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين لفضيلة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية.

وأكد دويدار، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإذاعة بشكل قاطع تؤكد أن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة، وأنها تعتز بفضيلته كرمز من رموز المدرسة المصرية الفريدة في تلاوه القرآن الكريم ، وقارئ ينتمي إلى الجيل الذهبي .. الأكثر إتقاناً واتباعا لقواعد وأصول التلاوة .

وتهيب الإذاعة بجميع وسائل الإعلام والجمهور ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية .

في نفس السياق، نفى الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، صحة ما تم تداوله بشأن إيقافه عن العمل بسبب أخطاء في البث المباشر بإذاعة القرآن الكريم، مؤكدًا أن هذه الأنباء "غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".

وقال نعينع في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية لتلاوة القرآن الكريم على هامش فعاليات افتتاح كأس العالم، مشيرًا إلى أن استمرار بث تلاواته عبر إذاعة القرآن الكريم خلال الأسبوع الماضي يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إيقافه.

وأضاف شيخ عموم المقارئ المصرية أن ما نشر في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكان أحد المواقع الإخبارية نشر خبر على لسان مصدر باللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة المصرية، قال فيه أن اللجنة اتخذت خلال الأيام الماضية، قرارا بإيقاف الدكتور أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية مدة معينة، وذلك بسبب الأخطاء التي يقع فيها بسبب البث المباشر، مشيرا إلى أن اللجنة ستنظر خلال الأيام القادمة تحديد المدة. 

إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرآن ايقاف الدكتور أحمد نعينع صحة ايقاف الدكتور أحمد نعينع هل تم إيقاف الدكتور أحمد نعينع من اذاعة القران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

عموتة

سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

ايمان عز الدين

أنوثة وجمال راقٍ.. إيمان عز الدين تسحر العيون بإطلالة ناعمة

ابراج اكيلة

بين الحلويات والأكلات الدسمة.. أبراج أكيلة لا تقاوم الطعام

الزبادي

قوي عظامك وقلبك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

احترسي ..علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

بدون مواد حافظة.. طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق

طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد