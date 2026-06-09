قامة كبيرة وقارئ عالمي.. إذاعة القرآن الكريم: لا صحة لإيقاف نعينع

نفى إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم من القاهرة جملة وتفصيلا ما تم تداوله من أخبار على بعض المواقع والمنصات بشأن وقف اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين لفضيلة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية.

وأكد دويدار، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإذاعة بشكل قاطع تؤكد أن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة، وأنها تعتز بفضيلته كرمز من رموز المدرسة المصرية الفريدة في تلاوه القرآن الكريم ، وقارئ ينتمي إلى الجيل الذهبي .. الأكثر إتقاناً واتباعا لقواعد وأصول التلاوة .

وتهيب الإذاعة بجميع وسائل الإعلام والجمهور ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية .

في نفس السياق، نفى الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، صحة ما تم تداوله بشأن إيقافه عن العمل بسبب أخطاء في البث المباشر بإذاعة القرآن الكريم، مؤكدًا أن هذه الأنباء "غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".

وقال نعينع في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية لتلاوة القرآن الكريم على هامش فعاليات افتتاح كأس العالم، مشيرًا إلى أن استمرار بث تلاواته عبر إذاعة القرآن الكريم خلال الأسبوع الماضي يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إيقافه.

وأضاف شيخ عموم المقارئ المصرية أن ما نشر في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكان أحد المواقع الإخبارية نشر خبر على لسان مصدر باللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة المصرية، قال فيه أن اللجنة اتخذت خلال الأيام الماضية، قرارا بإيقاف الدكتور أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية مدة معينة، وذلك بسبب الأخطاء التي يقع فيها بسبب البث المباشر، مشيرا إلى أن اللجنة ستنظر خلال الأيام القادمة تحديد المدة.