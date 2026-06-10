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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الريال السعودي يقترب من 14 جنيهًا في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
رانيا أيمن

واصل سعر الريال السعودي التحرك بالقرب من مستوى 14 جنيهًا خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، ليسجل أعلى سعر للبيع عند 13.91 جنيه، بينما استقرت غالبية البنوك عند مستويات متقاربة مقارنة بتعاملات أمس. 

ويأتي ذلك في ظل زيادة اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملة السعودية، خاصة مع ارتفاع الطلب المرتبط بالسفر وأداء مناسك العمرة، فيما حافظ الريال على مكاسبه داخل القطاع المصرفي المصري.

أعلى وأقل سعر للريال السعودي اليوم

  • أعلى سعر شراء: 13.76 جنيه في بنك HSBC.
  • أعلى سعر بيع: 13.91 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK.
  • أقل سعر شراء: 13.42 جنيه في البنك العقاري المصري العربي.
  • أقل سعر بيع: 13.76 جنيه في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم 
 

بنك HSBC
سجل الريال السعودي 13.76 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع، ليستقر عند مستويات أمس تقريبًا.

بنك QNB الأهلي
بلغ سعر الريال السعودي 13.75 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع، مقارنة بـ13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع أمس، ليتراجع بشكل طفيف.

المصرف العربي الدولي
وصل سعر الريال السعودي إلى 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB
سجل 13.74 جنيه للشراء و13.77 جنيه للبيع، مقابل 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع أمس، ليسجل تراجعًا طفيفًا.

سعر الريال السعودي اليوم

البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الريال السعودي 13.72 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع، ليستقر بالقرب من مستويات أمس.

بنك مصر
سجل 13.72 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع، دون تغيرات جوهرية عن تعاملات الثلاثاء.

بنك البركة
وصل سعر الريال السعودي إلى 13.72 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس
سجل 13.69 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع، ليستقر تقريبًا عند مستويات أمس.

بنك كريدي أجريكول
بلغ سعر الريال السعودي 13.69 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع، دون تغير ملحوظ مقارنة بتعاملات الثلاثاء.

بنك الإسكندرية
سجل 13.67 جنيه للشراء و13.76 جنيه للبيع، مقابل 13.70 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع أمس، ليتراجع بشكل محدود.

بنك الكويت الوطني NBK
وصل سعر الريال السعودي إلى 13.60 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع، مسجلًا أعلى سعر للبيع بين البنوك العاملة في مصر.

البنك العقاري المصري العربي
سجل الريال السعودي 13.42 جنيه للشراء، مقابل 13.42 جنيه للشراء أمس، ليستقر عند أدنى مستوى للشراء بين البنوك.

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