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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في مصر
سعر الريال السعودي في مصر
علياء فوزى

انخفض سعر الريال السعودي في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري. 

يرصد موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 7 يونيو 2026 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

 

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأحد

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 13.82 جنيه للشراء و 13.84 جنيه للبيع.

هبط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو 13.81 جنيه للشراء و 13.84 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى في بنك إتش إس بي سي عند 13.79 جنيه للشراء و 13.82 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك التجارى الدولي CIB لنحو 13.78 جنيه للشراء و 13.82 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في المصرف العربي نحو 13.78 جنيه للشراء و 13.82 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان لنحو 13.77 جنيه للشراء و 13.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى في بنك مصر نحو  13.76 جنيه للشراء و 13.82 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى في البنك  الأهلي  عند 13.75 جنيه للشراء و 13.82 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم في بنك فيصل الإسلامي لنحو 13.74 جنيه للشراء و 13.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قناة السويس نحو 13.73 جنيه للشراء و 13.81 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك كريدي أجريكول لنحو 13.71 جنيه للشراء و 13.82 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية لنحو 13.70 جنيه للشراء و 13.80 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العربي الأفريقي نحو 13.67 جنيه للشراء و 13.85 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية لنحو 13.65 جنيه للشراء و 13.89 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري لنحو 13.45 جنيه للشراء و 13.81 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العقاري المصري العربي ليصل إلي 13.44 جنيه للشراء و 13.81 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك المصرف المتحد نحو 13.35 جنيه للشراء و 13.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي رسميا في البنك المركزي 

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصرى نحو 13.78جنيه للشراء و 13.82جنيه للبيع.

وبلغ الريال السعودي أعلى سعر شراء نحو 13.82 جنيه.

وصل الريال السعودي أقل سعر بيع نحو 13.80جنيه.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 13.76جنيه.

سعر صرف الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي الجنيه المصرى البنك المركزي

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