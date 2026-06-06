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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع 22.5 ريال سعودي في أسبوع.. تفاصيل أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجع سعر الذهب في السعودية مساء اليوم السبت 6-6-2-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب يتراجع

فقد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية نحو 22.5 ريال سعودي في الجرام الواحد.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية

بلغ سعر الذهب في آخر تحديث له 456 ريالا سعوديا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 522 ريالا سعوديا.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 478.5 ريال سعودي.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 456.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 391.5 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 3654 ريالا سعوديا.

سعر الذهب الان

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 16.238 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4330 دولارا.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في السعودية اخبار مصر

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