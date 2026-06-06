تراجع 22.5 ريال سعودي في أسبوع.. تفاصيل أسعار الذهب في السعودية اليوم

تراجع سعر الذهب في السعودية مساء اليوم السبت 6-6-2-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب يتراجع

فقد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية نحو 22.5 ريال سعودي في الجرام الواحد.

آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية

بلغ سعر الذهب في آخر تحديث له 456 ريالا سعوديا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 522 ريالا سعوديا.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 478.5 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 456.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 391.5 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 3654 ريالا سعوديا.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 16.238 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4330 دولارا.