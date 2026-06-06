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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتوقف عند 6550 جنيهًا.. و52.4 ألف لـ الجنيه وسط ثبات شامل للأسعار اليوم السبت

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

سجل سعر الذهب استقرارًا في تعاملات  اليوم السبت 6 يونيو 2026، داخل السوق المحلي، مع ختام تداولات هادئة في محلات الصاغة المنتشرة بجميع المحافظات.
 

ثبات في الأسعار
 

سجلت أسعار الذهب ثباتًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، بالتزامن مع استقرار حركة البيع والشراء خلال تعاملات اليوم السبت 
 

سعر عيار 24
 

بلغ سعر عيار 24 نحو 7485 جنيهًا للشراء و7428 جنيهًا للبيع، مع استمرار ثباته دون تغييرات تُذكر.
 

سعر عيار 22
 

سجل عيار 22 نحو 6862 جنيهًا للشراء و6809 جنيهات للبيع، وسط استقرار في حركة الأسعار.
 

سعر عيار 21
 

وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا إلى 6550 جنيهًا للشراء و6500 جنيه للبيع، محافظًا على مستواه الأخير.
 

سعر عيار 18
 

بلغ سعر عيار 18 نحو 5614 جنيهًا للشراء و5571 جنيهًا للبيع، دون أي تحرك جديد في السوق.
 

الجنيه والأوقية
 

سجل الجنيه الذهب نحو 52.4 ألف جنيه للشراء و52.2 ألف جنيه للبيع، بينما استقرت الأوقية عند 4357 دولارًا للشراء و4356 دولارًا للبيع في الأسواق العالمية.

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