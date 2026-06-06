أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو.. كم وصل عيار 21 ؟



حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها مع بداية تعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2026، وذلك بعد التراجع الذي سجلته الأسعار خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية للتطورات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة المعدن النفيس.



عيار 18 يستقر



وسجل الذهب عيار 18، وهو الأكثر تداولًا في بعض المحافظات، نحو 5584 جنيهًا للشراء و5498 جنيهًا للبيع، دون تغير يذكر مقارنة بآخر مستويات الإغلاق.



أسعار الأعيرة



وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7445 جنيهًا للشراء و7331 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 22 نحو 6825 جنيهًا للشراء و6720 جنيهًا للبيع.



كما استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، عند 6515 جنيهًا للشراء و6415 جنيهًا للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الذهب بالسوق المحلية نحو 6515 جنيهًا للجرام.



الجنيه والأوقية



وسجل الجنيه الذهب نحو 52.12 ألف جنيه للشراء و51.32 ألف جنيه للبيع، في حين بلغت أوقية الذهب عالميًا نحو 4339 دولارًا للشراء و4338 دولارًا للبيع.



تحولات عالمية



وفي سياق متصل، كشف تقرير اقتصادي حديث عن تغيرات متسارعة في هيكل الاحتياطيات العالمية، مع تزايد توجه المستثمرين والبنوك المركزية نحو الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن المخاوف المتعلقة بأسواق الطاقة والعملات دفعت العديد من البنوك المركزية إلى تعزيز حيازاتها من الذهب وتقليص الاعتماد على بعض الأصول التقليدية.

صدارة تاريخية

وأوضح التقرير، استنادًا إلى بيانات البنك المركزي الأوروبي، أن الذهب أصبح للمرة الأولى منذ منتصف التسعينيات أكبر أصل احتياطي لدى البنوك المركزية العالمية، بعدما ارتفعت حصته إلى نحو 27% من إجمالي الاحتياطيات، متجاوزًا سندات الخزانة الأمريكية.



مشتريات قياسية



وأرجع التقرير هذا التحول إلى موجة مشتريات قوية من جانب البنوك المركزية إلى جانب الارتفاعات القياسية التي حققها الذهب خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى زيادة القيمة الإجمالية للاحتياطيات الذهبية عالميًا.

وأكد أن الاعتبارات الجيوسياسية باتت تلعب دورًا رئيسيًا في قرارات إدارة الاحتياطيات النقدية، مع تزايد اعتماد الدول على الذهب كأداة للتحوط ومواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.