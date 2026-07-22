محمد رمضان يستعد لطرح أغنيته الجديدة "روح" غدا

يستعد النجم محمد رمضان، لطرح أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "روح" غدا، متمنيا أن تنال الأغنية الجديدة إعجاب الجمهور.

وشوق "رمضان" جمهوره ومتابعيه لإطلاق أحدث أعماله الغنائية، موجها رسالة خاصة لهم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "يا رب تعجبكم وتبسطكم وتحبوها، روح غدا الخميس".

تأتي أغنية "روح" بالتزامن مع استعدادات محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات الموسم الصيفي بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر أغسطس القادم، وسط توقعات بتقديم العديد من المفاجآت والاحتفال بأغنيه الجديدة مع جمهوره.

يذكر أن، محمد رمضان يواصل الحفاظ على تواجده الفني المكثف من خلال إطلاق الأغاني المنفردة وإقامة الحفلات الجماهيرية داخل مصر وخارجها، والتي تحظى دائما بنسب مشاهدة واستماع مرتفعة