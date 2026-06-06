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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية.. الريال السعودي بـ13.7 جنيهًا و الدينار الكويتي168.5 جنيها

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
محمد يحيي

استقر سعر العملات العربية في ختام تعاملات اليوم السبت 6-6-2026، علي مستوي السوق الرسمية .

سعر العملات العربية

وأظهرت أسعار العملات العربية استقرارا من دون تغيير أمام الجنيه في البنوك المصرية.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 13.78 جنيها للشراء و 13.82 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي168.59 جنيها للشراء و169.1 جنيها للبيع.

العملات العربية بمستهل تعاملات الأسبوع.. صورة أرشيفية

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 14.08 جنيها للشراء و14.13 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 137.23 جنيها للشراء و 137.65 جنيها للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني 134.42 جنيها للشراء و 134.8 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني72.89 جنيها للشراء و 73.3 جنيها للبيع.

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