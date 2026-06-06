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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم.. الدينار الكويتي 169.10 جنيه والريال السعودي بـ13.83

العملات العربية
العملات العربية
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت  بالتزامن مع توقف العمل بالقطاع المصرفي بسبب العطلة الأسبوعية، وذلك دون تسجيل أي تغيرات ملحوظة مقارنة بآخر تحديثات الأسعار.
 

الريال السعودي
 

سجل الريال السعودي نحو 13.78 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته المسجلة خلال الأيام الماضية.
 

الدينار الكويتي
 

واصل الدينار الكويتي تصدره قائمة العملات العربية الأعلى قيمة أمام الجنيه المصري، ليسجل 168.59 جنيه للشراء و169.10 جنيه للبيع.
 

الدرهم الإماراتي
 

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.08 جنيه للشراء و14.13 جنيه للبيع، وسط استقرار ملحوظ في التعاملات الرسمية.
 

عملات خليجية
 

وسجل الدينار البحريني 137.23 جنيه للشراء و137.65 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال العماني 134.42 جنيه للشراء و134.80 جنيه للبيع.

كما سجل الريال القطري نحو 14.18 جنيه للشراء و14.24 جنيه للبيع، ليواصل استقراره بالتزامن مع ثبات أسعار الصرف داخل البنوك.
 

الدينار الأردني
 

وسجل الدينار الأردني نحو 72.89 جنيه للشراء و73.30 جنيه للبيع، ليظل ضمن العملات العربية الأعلى قيمة مقابل الجنيه المصري.
 

عطلة مصرفية
 

ويأتي استقرار أسعار العملات العربية بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث من المقرر استئناف العمل بالقطاع المصرفي مع بداية الأسبوع الجديد، وسط ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تؤثر على حركة أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

الدينار الكويتي الريال السعودي العملات العربية

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