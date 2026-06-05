أسعار العملات العربية.. الريال السعودي بـ13.78 جنيها والدينار الكويتي بـ168.59 جنيها

شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنيه مساء اليوم الجمعة 5-6-2026 على مستوي السوق الرسمية بدون تغيير بعد تعطل العمل في البنوك.

سعر العملات العربية

وأظهر سعر العملات العربية ثباتا في مواجهة الجنيه بالتوازي مع إجازة البنوك بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.78 جنيها للشراء و 13.83 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 168.59 جنيها للشراء و 169.1 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 14.08 جنيها للشراء و 14.13 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 137.23 جنيها للشراء و 137.65 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني 134.42 جنيها للشراء و 134.8 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري 14.18 جنيها للشراء و 14.24 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 72.89 جنيها للشراء و 73.3 جنيها للبيع.